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Новый вид страхования для туристов хотят ввести в Беларуси

11.03.2019 09:49 — Разное | Интерфакс  
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Республиканский союз туристических организаций продолжает работу над новым законом "О туризме", сообщили представители организации. Одна из главных новелл проекта готовящегося документа - введение в практику туризма нового вида страхования.

В начале марта этот вопрос обсуждался председателем совета РСТО Иваном Чура с руководством "Белгосстраха" и заместителем министра спорта и туризма Михаилом Портным.

"Пока есть несколько вариантов названия такого вида страхования – страхование рисков туристического путешествия либо страхование риска неисполнения договора оказания туруслуг.  Речь, безусловно, идет о том, что белорусский турист и белорусский турбизнес, в целом, должны быть застрахованы на случай таких неприятностей, которые испытал наш рынок летом 2018 года, когда обанкротился оператор "Натали Турс", имевший представительство в нашей стране, рассказали представители РСТО.

Инициатива  находит понимание на различных уровнях – и у страховщиков, и в отраслевом министерстве, отметили авторы проекта. Подготовлено соответствующее письмо в министерство финансов, которое рассмотрит предложение о введении в законодательство нового вида вмененного страхования.

"Если данная норма войдет в закон "О туризме", страховать договоры будут операторы, но говорить о конкретных суммах страховки пока преждевременно – если норма будет принята, положение о страховании разработают страховщики совместно с министерством финансов", сообщили в РСТО.

Согласно статистике выездного туризма, в прошлом году Беларусь посетили 850 тыс. организованных туристов.

"Если к каждому туру будет прилагаться страховка стоимостью, скажем, 5 долларов, то несложно посчитать, что страховщики получат в год более четырех миллионов долларов. Понятно, что, имея такие выплаты, страховая компания реально сможет компенсировать туристам убытки в случае банкротства любого оператора. Напомним, что "Натали Турс" принес нашему рынку ущерб приблизительно в 500 тыс. долларов. А это на сегодняшний день – самый крупный удар, который претерпел наш рынок за все годы развития турбизнеса в связи с невозможностью оператором выполнить свои обязательства", - отметили в союзе туристических организаций.

В случае введения нового вида страхования, по мнению авторов проекта, "безусловно, снимется главная боль турагентов": "если вдруг обанкротится какой-либо оператор, турагентам не придется рассчитываться с туристами из своего кармана – как это произошло, когда нас покинул "Натали Турс".

"Разделить в законе ответственность перед туристом, которая существует в текущей операционной деятельности, можно только путем четкого прописывания обязанностей туроператора и турагента. Важно, чтобы оператор отвечал за продукт, а агент  — за качество продажи", - добавили представители организации.

 
 
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Республиканский союз туристических организаций продолжает работу над новым законом "О туризме", сообщили представители организации. Одна из главных новелл...
 
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