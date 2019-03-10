В Минске в реке утонул 32-летний мужчина

Новости Беларуси. В Минске утонул мужчина.

По информации МЧС, происшествие случилось вечером десятого марта. Очевидец сообщил о том, что в реке около входа в станцию метро «Первомайская» тонет человек.

По прибытии к месту на поверхности воды никого не наблюдалось.



Фото: МЧС

Спустя время водолазы обнаружили 32-летнего мужчину. Он находился в метре от берега. Глубина реки в этом месте составляла 1,7 метра, а ширина – 40 метров.

Медики констатировали смерть человека.