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В Минске в реке утонул 32-летний мужчина
Новости Беларуси. В Минске утонул мужчина.
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По прибытии к месту на поверхности воды никого не наблюдалось.
Спустя время водолазы обнаружили 32-летнего мужчину. Он находился в метре от берега. Глубина реки в этом месте составляла 1,7 метра, а ширина – 40 метров.
Медики констатировали смерть человека.
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Новости Беларуси. В Минске утонул мужчина. По информации МЧС, происшествие случилось вечером десятого марта. Очевидец сообщил о том, что в реке около входа в...
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