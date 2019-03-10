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В здании церкви XVIII века под Кобрином произошёл пожар

11.03.2019 10:40 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Кобринском районе горела церковь XVIII века.  

По информации МЧС, происшествие случилось днем десятого марта. Сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в церкви в д. Леликово.  

Было установлено, что из-под кровли идет дым, горение происходило внутри, дверь была открыта.  

Настоятель находился на улице. По его словам, о пожаре ему сообщили местные жители, а войти в здание церкви он не мог из-за плотного дыма и высокой температуры.  

В здании церкви XVIII века под Кобрином произошёл пожар
Фото: МЧС  

Деревянное здание Свято-Димитриевская церкви было построено в XVIII веке. Оно представляет историко-культурную ценность. Высота здания – шесть метров.    

 Пожар был ликвидирован. Огонь уничтожил кровлю на площади 75 квадратных метров, были повреждены стены и имущество.  

Никто не пострадал. Выясняется причина возгорания.  

Более года назад в Вилейском районе горела церковь 1852 года постройки (читать далее).  
 
 
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Новости Беларуси. В Кобринском районе горела церковь XVIII века.   По информации МЧС, происшествие случилось днем десятого марта. Сотрудники МЧС получили сообщение...
 
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