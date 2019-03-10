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В здании церкви XVIII века под Кобрином произошёл пожар
Новости Беларуси. В Кобринском районе горела церковь XVIII века.
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Было установлено, что из-под кровли идет дым, горение происходило внутри, дверь была открыта.
Настоятель находился на улице. По его словам, о пожаре ему сообщили местные жители, а войти в здание церкви он не мог из-за плотного дыма и высокой температуры.
Деревянное здание Свято-Димитриевская церкви было построено в XVIII веке. Оно представляет историко-культурную ценность. Высота здания – шесть метров.
Пожар был ликвидирован. Огонь уничтожил кровлю на площади 75 квадратных метров, были повреждены стены и имущество.
Никто не пострадал. Выясняется причина возгорания.
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Новости Беларуси. В Кобринском районе горела церковь XVIII века. По информации МЧС, происшествие случилось днем десятого марта. Сотрудники МЧС получили сообщение...
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