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При поддержке ЕС в Берёзе появится «умная» система уличного освещения
Новости Беларуси. В Березе при поддержке Европейского союза модернизируют уличное освещение. В районном центре появится «умная» система управления источниками света, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот город в Брестской области – лидер по реализации международных инициатив. Всего за 15 лет сотрудничества региона с европейскими партнерами успешно завершены более 140 проектов. Самые масштабные – строительство дорог и погранпереходов. Немало сделано в сферах культуры, образования, туризма и здравоохранения. Новые идеи 10 марта обсудили в Бресте на встрече, которая была посвящена сотрудничеству Евросоюза и Беларуси.
Юрий Колесов, заместитель начальника управления Брестского облисполкома:
Беренд де Гроот, руководитель отдела программ сотрудничества представительства Евросоюза в Беларуси:
Партнерские отношения стороны поддерживают в самых разных сферах. Например, к масштабной европейской инициативе «Соглашение мэров» по снижению выбросов парниковых газов уже присоединились 46 белорусских городов.
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Новости Беларуси. В Березе при поддержке Европейского союза модернизируют уличное освещение. В районном центре появится «умная» система управления источниками...
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