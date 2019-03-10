ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

При поддержке ЕС в Берёзе появится «умная» система уличного освещения

11.03.2019 10:35 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В Березе при поддержке Европейского союза модернизируют уличное освещение. В районном центре появится «умная» система управления источниками света, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот город в Брестской области – лидер по реализации международных инициатив. Всего за 15 лет сотрудничества региона с европейскими партнерами успешно завершены более 140 проектов. Самые масштабные – строительство дорог и погранпереходов. Немало сделано в сферах культуры, образования, туризма и здравоохранения. Новые идеи 10 марта обсудили в Бресте на встрече, которая была посвящена сотрудничеству Евросоюза и Беларуси.

При поддержке ЕС в Берёзе появится «умная» система уличного освещения

Юрий Колесов, заместитель начальника управления Брестского облисполкома:
Брестская областная больница на не один десяток евро получила оборудование. Были реализованы средства на компьютеризацию классов в отдельных школах, на восстановление исторических памятников, на организацию туристических троп в рамках экологических программ.

При поддержке ЕС в Берёзе появится «умная» система уличного освещения

Беренд де Гроот, руководитель отдела программ сотрудничества представительства Евросоюза в Беларуси:
Финансовые средства мы стараемся направить как на продолжение реализуемых программ, так и для поддержки новых. Например, создание инфраструктуры для велосипедистов в Бресте. Уже построены ряд парковок и велодорожек. Они помогли многим горожанам пересесть на велосипед. Пока это только 2-3 % населения. Но в итоге может быть 20-30 %, что значительно снизит выбросы вредных веществ в атмосферу.

При поддержке ЕС в Берёзе появится «умная» система уличного освещения

Партнерские отношения стороны поддерживают в самых разных сферах. Например, к масштабной европейской инициативе «Соглашение мэров» по снижению выбросов парниковых газов уже присоединились 46 белорусских городов.
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Березе при поддержке Европейского союза модернизируют уличное освещение. В районном центре появится «умная» система управления источниками...
 
Новости дня
Новости разные
 
Опубликовано видео работы российского оружия, вызывающего тошноту и потерю зрения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика