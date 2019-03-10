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«Знакомьтесь, Мила Чернышева». Анастасия Заворотнюк впервые показала 4-месячную дочь

11.03.2019 10:22 — Разное | СТВ  
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Новости России. Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз. У актрисы и ее супруга – фигуриста Петра Чернышева родилась дочь.  

Об этом счастливые родители сообщили в Instagram.  

Анастасия Заворотнюк:  
Знакомьтесь, Мила Чернышева.  

«Знакомьтесь, Мила Чернышева». Анастасия Заворотнюк впервые показала 4-месячную дочь
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Малышка появилась на свет в октябре минувшего года, но пара не стала афишировать рождение дочери и сообщила публике о прибавлении в семействе только спустя четыре месяца.  

47-летняя актриса также дала интервью известному журналу «HELLO!» и появилась на обложке издания вместе с Милой и 48-летним супругом.  

Анастасия Заворотнюк – трижды мама. У актрисы есть 23-летняя дочь Анна и 18-летний сын Майкл.  

«Знакомьтесь, Мила Чернышева». Анастасия Заворотнюк впервые показала 4-месячную дочь
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk. Старшие дети актрисы

Для Петра Чернышева дочка стала первым ребенком. Пара поженилась 11 лет назад – в 2008 году.  

В декабре 2018 года второй раз мамой стала актриса Елизавета Боярская.  

Она родила сына (читать далее).  
 
 
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Новости России. Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз. У актрисы и ее супруга – фигуриста Петра Чернышева родилась дочь.   Об этом счастливые родители...
 
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