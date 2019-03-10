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«Знакомьтесь, Мила Чернышева». Анастасия Заворотнюк впервые показала 4-месячную дочь
Новости России. Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз. У актрисы и ее супруга – фигуриста Петра Чернышева родилась дочь.
Об этом счастливые родители сообщили в Instagram.
Анастасия Заворотнюк:
Малышка появилась на свет в октябре минувшего года, но пара не стала афишировать рождение дочери и сообщила публике о прибавлении в семействе только спустя четыре месяца.
47-летняя актриса также дала интервью известному журналу «HELLO!» и появилась на обложке издания вместе с Милой и 48-летним супругом.
Анастасия Заворотнюк – трижды мама. У актрисы есть 23-летняя дочь Анна и 18-летний сын Майкл.
Для Петра Чернышева дочка стала первым ребенком. Пара поженилась 11 лет назад – в 2008 году.
В декабре 2018 года второй раз мамой стала актриса Елизавета Боярская.
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Новости России. Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз. У актрисы и ее супруга – фигуриста Петра Чернышева родилась дочь. Об этом счастливые родители...
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