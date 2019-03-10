Глава Европарламента назвал максимальный срок переноса Brexit

Новости Великобритании. Brexit откладывается – возможно, до начала июля. Это предположительный срок, когда Британия начнет процедуру выхода из ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы отложить Brexit, Лондону придется назвать вескую причину. К примеру, выборы или новый референдум.





К «бракоразводному процессу» Британия и Евросоюз должны были приступить уже в марте 2019 года. Но пока стороны не согласовали все политические и экономические тонкости дела. Голосование в парламенте по новому варианту соглашения с ЕС по условиям Brexit запланировано на 12 марта.