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Глава Европарламента назвал максимальный срок переноса Brexit

11.03.2019 10:09 — Разное | СТВ  
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Новости Великобритании. Brexit откладывается – возможно, до начала июля. Это предположительный срок, когда Британия начнет процедуру выхода из ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы отложить Brexit, Лондону придется назвать вескую причину. К примеру, выборы или новый референдум.

Глава Европарламента назвал максимальный срок переноса Brexit

К «бракоразводному процессу» Британия и Евросоюз должны были приступить уже в марте 2019 года. Но пока стороны не согласовали все политические и экономические тонкости дела. Голосование в парламенте по новому варианту соглашения с ЕС по условиям Brexit запланировано на 12 марта.
 
 
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Новости Великобритании. Brexit откладывается – возможно, до начала июля. Это предположительный срок, когда Британия начнет процедуру выхода из ЕС, сообщили в...
 
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