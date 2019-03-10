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«Господь призывает нас не ходить унылыми»: говорим о традициях Великого поста

11.03.2019 10:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Православные верующие вступили в Великий пост, самый строгий и долгий в церковном календаре. Время покаяния и духовного очищения продлится почти 50 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Господь призывает нас не ходить унылыми»: говорим о традициях Великого поста

После 40-дневного поста начинается Страстная неделя, которая завершится Пасхой. Чтобы достойно встретить этот светлый праздник, человек должен проделать большую работу над собой. Грехопадение пришло через нарушение заповеди «не вкушай», однако подвиги гастрономического воздержания – лишь средство, а не цель поста.

«Господь призывает нас не ходить унылыми»: говорим о традициях Великого поста

Иерей Иоанн Парфенов, клирик Минского Свято-Духового кафедрального собора:
Господь призывает нас не посыпать голову пеплом и не ходить унылыми. Потому что в таком случае мы получаем свою награду уже здесь, как сказал Господь. А наша задача – все-таки быть радостными, нести радость и наше воздержание, наше смирение перед Богом в тайне.

«Господь призывает нас не ходить унылыми»: говорим о традициях Великого поста

Убранство храмов и одеяния священников черного покаянного цвета, это вызывает диссонанс с периодом возрождения природы. Но глубинные ориентиры поста и заключаются в духовном возрождении. Поэтому этот период еще поэтично называют весной души.
 
 
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Новости Беларуси. Православные верующие вступили в Великий пост, самый строгий и долгий в церковном календаре. Время покаяния и духовного очищения продлится почти...
 
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