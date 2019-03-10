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В России прямо на трассе опрокинулся зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1»
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» опрокинулся на объездной дороге в районе Владивостока,
Во время аварии ЗРПК получил серьезные повреждения, от комплекса отлетело несколько частей. Причиной аварии могло стать плохое качество дороги — просевший асфальт на выходе из поворота.
Склонность к опрокидыванию этого ЗРК заметил еще журналист «Авторевю» во время тест-драйва. Когда он двинулся к дороге из бетонных плит прямиком по полю — замерзшему и с небольшими кочками, инструктор сразу занервничал: «Смотри, чтобы колесо в ямку не попало».
Выяснилось, что при движении по пересеченной местности на ЗРК «Панцирь-С» нужно быть предельно аккуратным из-за центра тяжести: если не рассчитать, можно перевернуться.
Кстати, этот комплекс прошел модернизацию. Основным улучшением стала установка новой многофункциональной станции прицеливания. Благодаря этой доработке дальность поражения целей комплексов увеличилась с 20 до 40 километров.
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Во время аварии ЗРПК получил серьезные повреждения, от комплекса отлетело несколько частей.
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