В России прямо на трассе опрокинулся зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1»

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» опрокинулся на объездной дороге в районе Владивостока, сообщает управление МВД по Приморскому краю. В результате аварии блокированным оказалось движение на дороге от острова Русский к бухте Патрокл.



Фото: dpskontrol_125rus / Instagram

Во время аварии ЗРПК получил серьезные повреждения, от комплекса отлетело несколько частей. Причиной аварии могло стать плохое качество дороги — просевший асфальт на выходе из поворота.

Склонность к опрокидыванию этого ЗРК заметил еще журналист «Авторевю» во время тест-драйва. Когда он двинулся к дороге из бетонных плит прямиком по полю — замерзшему и с небольшими кочками, инструктор сразу занервничал: «Смотри, чтобы колесо в ямку не попало».

Выяснилось, что при движении по пересеченной местности на ЗРК «Панцирь-С» нужно быть предельно аккуратным из-за центра тяжести: если не рассчитать, можно перевернуться.

Кстати, этот комплекс прошел модернизацию. Основным улучшением стала установка новой многофункциональной станции прицеливания. Благодаря этой доработке дальность поражения целей комплексов увеличилась с 20 до 40 километров.