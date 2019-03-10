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6 лет колонии-поселения получил водитель МАЗа за ДТП, в котором погибли четыре человека
11 марта в Каменце огласили приговор 61-летнему водителю МАЗа, который обвинялся в нарушении правил дорожного движения, повлекшем
Суд признал мужчину виновным и назначил 6 лет лишения свободы в колонии-поселении, сообщил AUTO.TUT.BY старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Геннадий Бурый, который поддерживал обвинение. Кроме того, обвиняемого лишили на 5 лет права управления.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Напомним, ДТП с участием грузового МАЗа и микроавтобуса Renault Master произошло утром 26 июля прошлого года на 34-м километре трассы Брест — Каменец — ГПУ НП «Беловежская пуща». В результате столкновения автомобилей погибла семья — водитель микроавтобуса и три пассажира, среди которых два малолетних ребенка.
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В аварии погибла семья: отец, мать и двое малолетних детей.
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