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6 лет колонии-поселения получил водитель МАЗа за ДТП, в котором погибли четыре человека

11.03.2019 10:56 — Разное | Tut.by  
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11 марта в Каменце огласили приговор 61-летнему водителю МАЗа, который обвинялся в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть четырех человек.


Фото: Следственный комитет

Суд признал мужчину виновным и назначил 6 лет лишения свободы в колонии-поселении, сообщил AUTO.TUT.BY старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Геннадий Бурый, который поддерживал обвинение. Кроме того, обвиняемого лишили на 5 лет права управления.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


Фото: Следственный комитет

Напомним, ДТП с участием грузового МАЗа и микроавтобуса Renault Master произошло утром 26 июля прошлого года на 34-м километре трассы Брест — Каменец — ГПУ НП «Беловежская пуща». В результате столкновения автомобилей погибла семья — водитель микроавтобуса и три пассажира, среди которых два малолетних ребенка.

Следователи установили, что 61-летний водитель МАЗа нарушил правила дорожного движения и выехал со второстепенной дороги на перекресток, не выполнив требования дорожного знака «Движение без остановки запрещено».

 
Теги: Брест
 
 
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В аварии погибла семья: отец, мать и двое малолетних детей.
 
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