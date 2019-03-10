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В Минске выступит самая популярная фолк-рок-группа в России. Да, мы про «Мельницу»
Юбилейный концерт российской фолк-рок-группы
Прошло уже двадцать лет с тех пор, как несколько музыкантов и одна певица вышли на сцену маленького московского клуба и представились, как группа «Мельница». Маленькие клубы сменились концертными залами и стадионами, акустическое звучание перетекло в сторону рока, а от первоначального состава осталась только Хелависа. За плечами группы семь номерных альбомов, четыре видеоклипа и ряд престижных наград и выступлений на крупных фестивалях.
Мельница сейчас — это с ювелирной точностью отлаженный механизм, работающий на создание… магии. Хелависа и ее коллеги на сцене создадут ретроспективную программу, которая проведет слушателя по дороге сна через перевалы, покрытые дикими травами, позовет зовом крови и накроет неизлечимой ангелофренией в далекой галактике Альхимейра.
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9 марта в приложении «Афиша TUT.BY»
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Юбилейный концерт российской фолк-рок-группы «Мельница» пройдет 29 мая в Prime Hall.
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