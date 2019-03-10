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В Минске выступит самая популярная фолк-рок-группа в России. Да, мы про «Мельницу»

11.03.2019 10:54 — Разное | Tut.by  
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Юбилейный концерт российской фолк-рок-группы «Мельница» пройдет 29 мая в Prime Hall.


«Мельница». Фото: Яна Овчинникова

Прошло уже двадцать лет с тех пор, как несколько музыкантов и одна певица вышли на сцену маленького московского клуба и представились, как группа «Мельница». Маленькие клубы сменились концертными залами и стадионами, акустическое звучание перетекло в сторону рока, а от первоначального состава осталась только Хелависа. За плечами группы семь номерных альбомов, четыре видеоклипа и ряд престижных наград и выступлений на крупных фестивалях.

Мельница сейчас — это с ювелирной точностью отлаженный механизм, работающий на создание… магии. Хелависа и ее коллеги на сцене создадут ретроспективную программу, которая проведет слушателя по дороге сна через перевалы, покрытые дикими травами, позовет зовом крови и накроет неизлечимой ангелофренией в далекой галактике Альхимейра.

Когда: 29 мая, 19.00.

Где: .

Билеты: от 55 рублей.

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9 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на Фестиваль гигантских китайских фонарей в Ботаническом саду. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 15 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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Юбилейный концерт российской фолк-рок-группы «Мельница» пройдет 29 мая в Prime Hall.
 
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