В Минске выступит самая популярная фолк-рок-группа в России. Да, мы про «Мельницу»

Юбилейный концерт российской фолк-рок-группы «Мельница» пройдет 29 мая в Prime Hall .



«Мельница». Фото: Яна Овчинникова

Прошло уже двадцать лет с тех пор, как несколько музыкантов и одна певица вышли на сцену маленького московского клуба и представились, как группа «Мельница». Маленькие клубы сменились концертными залами и стадионами, акустическое звучание перетекло в сторону рока, а от первоначального состава осталась только Хелависа. За плечами группы семь номерных альбомов, четыре видеоклипа и ряд престижных наград и выступлений на крупных фестивалях.

Мельница сейчас — это с ювелирной точностью отлаженный механизм, работающий на создание… магии. Хелависа и ее коллеги на сцене создадут ретроспективную программу, которая проведет слушателя по дороге сна через перевалы, покрытые дикими травами, позовет зовом крови и накроет неизлечимой ангелофренией в далекой галактике Альхимейра.

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