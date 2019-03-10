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#ЛитАфиша_Минск на 11-17 марта 2019 года

11.03.2019 10:53 — Разное | Аргументы и факты  
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#ЛитАфиша_Минск на 11-17 марта 2019 года
Фото из открытых источников

Информационный партнер фестиваля – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

Минский книжный фестиваль «Город и Книги» приглашает:

12 марта (вторник) в 19:00 в культурном центре «Корпус» (пр. Машерова, 9, корп. 8) пройдёт показ диафильмов для взрослых «Весна в формате 18х24» (16+) от проекта «Диафильм live». В программе: «Краденое солнце», «Johnny Cake/Колобок», «Мель-карамел», «Умная жена», «Теремок», «Слон Хортон высиживает яйцо», «Синица — синяя птица», «Кто? », «Волшебная лавка». Справки по телефону: +375 (29) 703-12-89. Стоимость: от 15 руб.

12 марта (вторник) в 19:00 на сцене Белорусского государственного академического театра юного зрителя (ул. Энгельса, 26) театр детей «Ронд» представит спектакль «Золушка» (0+) по мотивам легендарной пьесы Евгения Шварца. Справка и заказ билетов: +375 (29) 124-93-14. Стоимость: от 8,50 руб.

14 сакавіка (чацвер) а 17:30 адбудзецца прэзентацыя кнігі Кацярыны Захарэвіч «Час Вогненнага Птушкалова». Будзе літаратурнае лёсаванне ад Нябёснай Птушкі, перашкоды ад Вогненнага Птушкалова, падарункі ад Лёсу... І ўвогуле, утульны вясновы вечар. Месца правядзення: Цэнтральная бібліятэка імя Я.Купалы (вул. Харужай, 16). Уваход вольны.

14 сакавіка (чацвер) а 19:00 прастора «Кніжная Шафа» (пр-т Дзяржынскага, 9) запрашае на прэзентацыю беларускага перакладу рамана Джэйн Остэн «Пыха і перадузятасць» у фармаце лекцыі «Як чытаць Джэйн Остэн». Перакладчыца Ганна Янкута раскажа адсылкi да якіх гістарычных падзей можна знайсці ў кнізе і якія невідавочныя рэаліі згадваюцца ў тэксце, разбярэ самыя цікавыя фразы Остэн і растлумачыць, што насамрэч хаваецца за тым ці іншым сюжэтным паваротам. Тэл. для даведак: +375 (17) 234-48-64, +375 (29) 645-20-55. Уваход вольны.

16 марта (субота) в 11:30 арт-студия «Дюплекс» (пр-т Дзержинского, 9) и проект «Диафильм live» приглашают детей и взрослых на семейный показ диафильмов с живой озвучкой «Сказки на пленках» (3+). После рассказанных сказок ребят ожидает мастер-класс по теневому театру, на котором они создадут сказочных персонажей и придумают новую историю в луче проектора. Запись обязательна: +375 (29) 391-47-11. Стоимость: 15 руб. — детский, 10 руб. — взрослый, 5 руб. — второй взрослый.

17 марта (воскресенье) в 11:00 и 12:30 театр «Факел» в арт-студии «Дюплекс» (пр-т Дзержинского, 9) со спектаклем «Подушечное настроение», построенном вокруг стихов замечательных современных детских поэтов: Анастасии Орловой, Марии Рупасовой, Эммы Мошковской, Натальи Волковой. Возраст: от 4 до 10 лет. Запись обязательна: +375 (29) 391-47-11. Стоимость: 10 руб. — детский, 10 руб. — взрослый, второй родитель — 5 руб.

Знаете о других интересных мероприятиях? Поделитесь с нами: litafishaminsk@gmail.com.

 
 
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Организаторы и книжные эксперты ежегодного минского книжного фестиваля «Город и Книги» подготовили литературную афишу Минска на ближайшую неделю.
 
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