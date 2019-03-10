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#ЛитАфиша_Минск на 11-17 марта 2019 года
11.03.2019 10:53 — Разное | Аргументы и факты
Информационный партнер фестиваля – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.
Минский книжный фестиваль
12 марта (вторник) в 19:00 в культурном центре «Корпус» (пр. Машерова, 9, корп. 8) пройдёт
12 марта (вторник) в 19:00 на сцене Белорусского государственного академического театра юного зрителя (ул. Энгельса, 26) театр детей «Ронд» представит
14 сакавіка (чацвер) а 17:30 адбудзецца
14 сакавіка (чацвер) а 19:00 прастора «Кніжная Шафа» (пр-т Дзяржынскага, 9) запрашае на
16 марта (субота) в 11:30 арт-студия «Дюплекс» (пр-т Дзержинского, 9) и проект «Диафильм live» приглашают детей и взрослых на семейный показ диафильмов с живой озвучкой «Сказки на пленках» (3+). После рассказанных сказок ребят ожидает мастер-класс по теневому театру, на котором они создадут сказочных персонажей и придумают новую историю в луче проектора. Запись обязательна: +375 (29) 391-47-11. Стоимость: 15 руб. — детский, 10 руб. — взрослый, 5 руб. — второй взрослый.
17 марта (воскресенье) в 11:00 и 12:30 театр «Факел» в арт-студии «Дюплекс» (пр-т Дзержинского, 9) со спектаклем
Знаете о других интересных мероприятиях? Поделитесь с нами: litafishaminsk@gmail.com.
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Организаторы и книжные эксперты ежегодного минского книжного фестиваля «Город и Книги» подготовили литературную афишу Минска на ближайшую неделю.
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