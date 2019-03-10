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Республиканская акция «День безопасности. Внимание всем!» проходит в Бресте
11.03.2019 11:34 — Разное | Виртуальный Брест
С 11 по 31 марта на территории города Бреста пройдет республиканская акция «День безопасности. Внимание всем!», посвященная Всемирному дню гражданской обороны.
Мероприятия в рамках акции будут проходить в 2 этапа:
11-20 марта работники Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям будут проводить профилактические мероприятия в учреждениях образования, а также в торговых центрах.
21-31 марта на днях микрорайонов и дворовых сходах будет организовано обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях по сигналу «Внимание всем», вместе с тем работники отдела напомнят, как не допустить пожаров в быту.
Активным участникам акции будут вручаться призы, а также наглядно-изобразительная продукция
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