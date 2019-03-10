Республиканская акция «День безопасности. Внимание всем!» проходит в Бресте

С 11 по 31 марта на территории города Бреста пройдет республиканская акция «День безопасности. Внимание всем!», посвященная Всемирному дню гражданской обороны.



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Мероприятия в рамках акции будут проходить в 2 этапа:

11-20 марта работники Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям будут проводить профилактические мероприятия в учреждениях образования, а также в торговых центрах.

21-31 марта на днях микрорайонов и дворовых сходах будет организовано обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях по сигналу «Внимание всем», вместе с тем работники отдела напомнят, как не допустить пожаров в быту.