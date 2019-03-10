Посмотрите на обновленный салон Skoda в Бресте и популярный автомобиль Kodiaq

Тестовые автомобили, металлические шарики и фирменный стиль в мелочах - вот что бросается в глаза в обновленном автосалоне Skoda.





Располагается салон на ул. Янки Купалы, 124-1, практически напротив АЗС «Лукойл». У входа стоят два автомобиля Skoda для тест-драйва: кроссовер Kodiaq и седан Rapid. Любой желающий может под присмотром менеджера побыть их водителем, почувствовать автомобиль, опробовать все его функции и понять, подходящий это вариант или нужно пробовать что-то другое. Запись на тест-драйв производится по телефону 721-00-00 (все операторы)





При входе в просторный зал посетителей встречают Skoda Rapid и Skoda Octavia в разных цветовых гаммах и комплектациях, а также один из самых популярных автомобилей - Skoda Kodiaq. Кстати, здесь он представлен также и в белом цвете. Особенно красиво он смотрится на фоне горных пейзажей.





Менеджеры ненавязчиво и грамотно расскажут о нюансах, комплектациях и возможностях всех моделей. Также они ознакомят с различными финансовыми программами, которые позволят без особого «напряга» для кошелька стать владельцем нового автомобиля.





Очень важная и удобная деталь, которую мы не встречали в других салонах - наличие на стенде металлических шаров с реальной расцветкой автомобилей. Таким образом, покупатель может максимально точно ознакомиться с тем, как будет выглядеть его железный конь вживую, и выбрать нужный оттенок в соответствии со своими предпочтениями.









Но давайте вернемся к фавориту, о котором мы упоминали ранее - Шкода Кодиак - и поговорим о нем подробнее. Линейка двигателей в них представлена современными двигателями от 125 до 180 литров. Комбинированный расход топлива — от 6,1 литра на 100 км. Полного бака хватит примерно на 1000 километров.

Длина автомобиля составляет 4,7 метра. Багажник у Skoda Kodiaq самый вместительный в классе — 720 литров при разложенных сидениях, 2065 литров — при сложенных. Отделение не просто большое, но и очень удобное: есть крючки для различных сумок, петли и другие системы фиксации грузов.





На выбор предлагается классическая механическая или роботизированная коробка передач DSG. Роботизированная коробка передач — это, по сути, механическая коробка с автоматизированным управлением. Благодаря этому передачи переключаются быстрее. Ускорение — 8,0 секунд до 100 км в час (впечатляюще для семейного внедорожника). Бонус — робот-коробка уменьшает расход топлива.

Доступно большое количество деталей, которые могут сделать дальнее путешествие более комфортным. Можно установить подголовники на задних сидениях, оснастить авто тонированными задними стеклами, солнцезащитными шторками, откидными столиками на спинках передних сидений, а также всевозможными розетками и USB-зарядными устройствами.





Не оставили без внимания и водителя. Классическая для семейства Skoda эргономика будет понятна даже интуитивно: все кнопки и переключатели расположены удобно, можно синхронизировать мобильный телефон с головным устройством (тогда необходимая информация выводится на большой экран, это помогает меньше отвлекаться от вождения при, например, навигации).