ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Посмотрите на обновленный салон Skoda в Бресте и популярный автомобиль Kodiaq

11.03.2019 11:34 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Тестовые автомобили, металлические шарики и фирменный стиль в мелочах - вот что бросается в глаза в обновленном автосалоне Skoda.

Посмотрите на обновленный салон Skoda в Бресте и популярный автомобиль Kodiaq

Располагается салон на ул. Янки Купалы, 124-1, практически напротив АЗС «Лукойл». У входа стоят два автомобиля Skoda для тест-драйва: кроссовер Kodiaq и седан Rapid. Любой желающий может под присмотром менеджера побыть их водителем, почувствовать автомобиль, опробовать все его функции и понять, подходящий это вариант или нужно пробовать что-то другое. Запись на тест-драйв производится по телефону 721-00-00 (все операторы)

Посмотрите на обновленный салон Skoda в Бресте и популярный автомобиль Kodiaq

При входе в просторный зал посетителей встречают Skoda Rapid и Skoda Octavia в разных цветовых гаммах и комплектациях, а также один из самых популярных автомобилей - Skoda Kodiaq. Кстати, здесь он представлен также и в белом цвете. Особенно красиво он смотрится на фоне горных пейзажей.

Посмотрите на обновленный салон Skoda в Бресте и популярный автомобиль Kodiaq

Менеджеры ненавязчиво и грамотно расскажут о нюансах, комплектациях и возможностях всех моделей. Также они ознакомят с различными финансовыми программами, которые позволят без особого «напряга» для кошелька стать владельцем нового автомобиля.

Посмотрите на обновленный салон Skoda в Бресте и популярный автомобиль Kodiaq

Очень важная и удобная деталь, которую мы не встречали в других салонах - наличие на стенде металлических шаров с реальной расцветкой автомобилей. Таким образом, покупатель может максимально точно ознакомиться с тем, как будет выглядеть его железный конь вживую, и выбрать нужный оттенок в соответствии со своими предпочтениями.

Посмотрите на обновленный салон Skoda в Бресте и популярный автомобиль Kodiaq

Посмотрите на обновленный салон Skoda в Бресте и популярный автомобиль Kodiaq

Но давайте вернемся к фавориту, о котором мы упоминали ранее - Шкода Кодиак - и поговорим о нем подробнее. Линейка двигателей в них представлена современными двигателями от 125 до 180 литров. Комбинированный расход топлива — от 6,1 литра на 100 км. Полного бака хватит примерно на 1000 километров.

Длина автомобиля составляет 4,7 метра. Багажник у Skoda Kodiaq самый вместительный в классе — 720 литров при разложенных сидениях, 2065 литров — при сложенных. Отделение не просто большое, но и очень удобное: есть крючки для различных сумок, петли и другие системы фиксации грузов.

Посмотрите на обновленный салон Skoda в Бресте и популярный автомобиль Kodiaq

На выбор предлагается классическая механическая или роботизированная коробка передач DSG. Роботизированная коробка передач — это, по сути, механическая коробка с автоматизированным управлением. Благодаря этому передачи переключаются быстрее. Ускорение — 8,0 секунд до 100 км в час (впечатляюще для семейного внедорожника). Бонус — робот-коробка уменьшает расход топлива.

Доступно большое количество деталей, которые могут сделать дальнее путешествие более комфортным. Можно установить подголовники на задних сидениях, оснастить авто тонированными задними стеклами, солнцезащитными шторками, откидными столиками на спинках передних сидений, а также всевозможными розетками и USB-зарядными устройствами.

Посмотрите на обновленный салон Skoda в Бресте и популярный автомобиль Kodiaq

Не оставили без внимания и водителя. Классическая для семейства Skoda эргономика будет понятна даже интуитивно: все кнопки и переключатели расположены удобно, можно синхронизировать мобильный телефон с головным устройством (тогда необходимая информация выводится на большой экран, это помогает меньше отвлекаться от вождения при, например, навигации).

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
   Тестовые автомобили, металлические шарики и фирменный стиль в мелочах - вот что бросается в глаза в обновленном автосалоне Skoda. Располагается салон на ул....
 
Новости дня
Новости разные
 
Ратуючыся ад сабакі, дзяўчынка ў Рэчыцы трапіла пад машыну
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика