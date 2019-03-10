Студотрядовцы Брестской области в 2019 году будут трудиться на 122 объектах

Брестский облисполком утвердил перечень принимающих организаций, объемов, видов работ и количества рабочих мест для участников студенческих отрядов в 2019 году. В список включено 122 объекта региона, где смогут трудиться более 2,3 тыс. человек, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный специалист областного комитета БРСМ Светлана Мирчук.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64199.php

Читать полностью в источнике с фото:





Наибольшее число объектов определено для сельскохозяйственных отрядов - 58. Из них 16 предложил Кобринский район, 13 - Дрогичинский. На 20 строительных площадках региона смогут поработать около 500 молодых людей. Основное количество мест предоставят ОАО "Строительный трест №8" и "Дорстроймонтажтрест" в Бресте. Пинск лидирует по количеству предложений для сервисных отрядов, также они будут трудиться в Лунинецком, Пружанском, Ивацевичском , Каменецком районах. У ребят из Столинского, Ивацевичского и Брестского районов пользуются популярностью экологические отряды, участники которых работают в лесхозах, благоустраивают населенные пункты. Например, в Бресте планируется создать экоотряды, которые будут заняты на объектах ПКУП "Коммунальник".

"Брестский областной штаб трудовых дел при формировании отрядов планирует максимально задействовать молодежь из малообеспеченных семей; а также семей, находящихся в социально опасном положении; трудоустроить молодых людей, состоящих на различных видах учета, - отметила Светлана Мирчук. - Территориальные комитеты БРСМ продолжают подыскивать рабочие места для студотрядовцев и индивидуального трудоустройства". В третьем трудовом семестре значительное внимание будет уделено организации досуга молодых людей с привлечением их к участию в гражданско-патриотических акциях, слетах, встречах.

В учебных заведениях региона обустроят стилизованные площадки, где волонтеры будут предлагать желающим заполнить заявки для участия в студенческих отрядах. Также заявления на трудоустройство можно отправить в электронном виде.

В Беларуси с 11 марта стартует акция "Выбираем студотряд".