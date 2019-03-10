Утренний снег в Бресте заставил водителей поволноваться и постоять в пробках

Похоже, весна откладывается, как минимум на одну неделю. А ведь уже с таким наслаждением все грелись под тёплым мартовским солнышком!



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64197.php

Читать полностью в источнике с фото:





Сегодня с утра - мини-катаклизм. Пешеходам не позавидуешь, в основной своей массе все, кто мог выехать на автомобиле, сделал это.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64197.php

Читать полностью в источнике с фото:





И тут же попал в компанию таких-же "счастливчиков", как и он сам.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64197.php

Читать полностью в источнике с фото:





Пришлось постоять всем, затруднения наблюдались даже там, где их обычно нет по утрам. Движение было неспешным, из-за снега и опасности образования гололёда. Впрочем, обошлось, хорошо что не посыпали дороги - всё растаяло с тому моменту, когда солнышко вышло из-за горизонта, и потеплело...



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64197.php

Читать полностью в источнике с фото:





В понедельник 11 марта утром и днем по югу республики ожидается усиление ветра порывами до 15?20 м/с. Об этом сообщил Белгидромет Минприроды.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64197.php

Читать полностью в источнике с фото:







Во всех регионах страны в понедельник будет облачно, временами осадки— дождь или мокрый снег. Вероятность осадков специалисты оценивают в 80?90%. По всей стране будет северо-западный ветер, 6?11 м/с. В Брестской и Гомельской областях порывы будут достигать 15?20 м/с, в остальных регионах — до 14 м/с.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64197.php

Читать полностью в источнике с фото:





Госавтоинспекция Брестчины убедительно просит водителей быть бдительнее в условиях снегопада.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64197.php

Читать полностью в источнике с фото:





Погодные условия ухудшаются и дорожная ситуация зачастую становится непредсказуемой.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64197.php

Читать полностью в источнике с фото:





Водителям следует учитывать, что состояние дороги на протяжении маршрута может резко меняться.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64197.php

Читать полностью в источнике с фото:





Наиболее сложными условия движения могут быть на спусках, подъемах и закруглениях, на продуваемых участках дорог.