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Утренний снег в Бресте заставил водителей поволноваться и постоять в пробках
11.03.2019 11:34 — Разное | Виртуальный Брест
Похоже, весна откладывается, как минимум на одну неделю. А ведь уже с таким наслаждением все грелись под тёплым мартовским солнышком!
Сегодня с утра - мини-катаклизм. Пешеходам не позавидуешь, в основной своей массе все, кто мог выехать на автомобиле, сделал это.
И тут же попал в компанию таких-же "счастливчиков", как и он сам.
Пришлось постоять всем, затруднения наблюдались даже там, где их обычно нет по утрам. Движение было неспешным, из-за снега и опасности образования гололёда. Впрочем, обошлось, хорошо что не посыпали дороги - всё растаяло с тому моменту, когда солнышко вышло из-за горизонта, и потеплело...
В понедельник 11 марта утром и днем по югу республики ожидается усиление ветра порывами до 15?20 м/с. Об этом сообщил Белгидромет Минприроды.
Госавтоинспекция Брестчины убедительно просит водителей быть бдительнее в условиях снегопада.
Погодные условия ухудшаются и дорожная ситуация зачастую становится непредсказуемой.
Водителям следует учитывать, что состояние дороги на протяжении маршрута может резко меняться.
Наиболее сложными условия движения могут быть на спусках, подъемах и закруглениях, на продуваемых участках дорог.
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