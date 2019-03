Серена Уильямс не смогла доиграть матч 3-го круга на турнире в Индиан-Уэллсе

Американка Серена Уильямс, выбившая из турнира в Индиан-Уэллсе белоруску Викторию Азаренко, не смогла доиграть матч 3-го круга против испанки Гарбинье Мугурусы.

Во втором сете при счете 3:6, 0:1 Серена Уильямс отказалась от продолжения матча из-за вирусной болезни. При этом по ходу первого сета американка лидировала 3:0.