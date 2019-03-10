Серена Уильямс не смогла доиграть матч 3-го круга на турнире в Индиан-Уэллсе

Американка Серена Уильямс, выбившая из турнира в Индиан-Уэллсе белоруску Викторию Азаренко, не смогла доиграть матч 3-го круга против испанки Гарбинье Мугурусы.



Reuters

Во втором сете при счете 3:6, 0:1 Серена Уильямс отказалась от продолжения матча из-за вирусной болезни. При этом по ходу первого сета американка лидировала 3:0.

What a shame — Serena Williams is forced to retire from the match with @GarbiMuguruza leading 6−3, 1−0. #BNPPO19 pic.twitter.com/SrbaekZg6C — WTA (@WTA) 10 марта 2019 г.

— Я чувствовала себя неважно еще перед матчем, а по ходу игры мне становилось хуже с каждой секундой, чувствовала невыносимое утомление, возникло сильное головокружение. По счету я хорошо начала первый сет, но уже тогда чувствовала себя плохо. Буду восстанавливаться и готовиться к Майами, — приводит слова Серены Уильямс официальный сайт WTA.

В нынешнем сезоне 37-летняя Серена Уильямс провела 10 матчей, в 8 из которых вышла победительницей.