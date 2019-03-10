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Серена Уильямс не смогла доиграть матч 3-го круга на турнире в Индиан-Уэллсе
Американка Серена Уильямс,
Во втором сете при счете 3:6, 0:1 Серена Уильямс отказалась от продолжения матча из-за вирусной болезни. При этом по ходу первого сета американка лидировала 3:0.
— Я чувствовала себя неважно еще перед матчем, а по ходу игры мне становилось хуже с каждой секундой, чувствовала невыносимое утомление, возникло сильное головокружение. По счету я хорошо начала первый сет, но уже тогда чувствовала себя плохо. Буду восстанавливаться и готовиться к Майами, — приводит слова Серены Уильямс официальный
В нынешнем сезоне 37-летняя Серена Уильямс провела 10 матчей, в 8 из которых вышла победительницей.
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Американка Серена Уильямс, выбившая из турнира в Индиан-Уэллсе белоруску Викторию Азаренко, не смогла доиграть матч 3-го круга против испанки Гарбинье Мугурусы.
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