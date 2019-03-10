Темный Лес, Белорусский союз женщин и Нина Ковалева

Делегация Горецкой районной организации ОО «Белорусский союз женщин» в составе председателя Натальи Ковалевой, заместителя Натальи Кулагиной, представителей первичек общественного объединения Людмилы Дерюжковой и Людмилы Кравцовой посетили Темнолесскую библиотеку-филиал, где расположена комната-музей горецкой поэтессы Нины Ковалевой. По инициативе Нины Дмитриевны, которая является почетным членом Белорусского союза женщин, одним из экспонатов теперь там будет ее стихотворение, посвященное общественной организации, и символика БСЖ.





В начале встречи библиотекарь Темнолесской библиотеки-филиала Елена Шавардова рассказала об истории возникновения литературно-краеведческой музейной комнаты Нины Ковалевой. Создана она здесь не случайно, ведь известная поэтесса родом из этих мест.





Комната была открыта в марте 2014 года. С тех пор библиотека активно сотрудничает с Ниной Дмитриевной и народным литературным объединением «Роднае слова», действующим при Горецком районном историко-этнографическом музее. Такая связь содействует популяризации творчества поэтессы, пополнению фонда музея новыми экспонатами.

Как отметила Елена Михайловна, поддерживают библиотеку в плане литературно-краеведческой деятельности учащиеся и педагоги Темнолесского УПК ясли-сад-средняя школа, местный сельский клуб, жители деревни Темный Лес, а также руководство района.





Ребята из местной школы, участники краеведческого клуба «Спадчына» прочитали стихотворения своей землячки. А учитель начальных классов Наталья Скокова рассказала, что дети часто посещают музейную комнату, им интересен творческий путь талантливой поэтессы. На уроках внеклассного чтения ребята знакомятся со стихотворениями Ковалевой, обсуждают их, охотно включаются в исследовательскую работу о жизни автора.

Наталья Сергеевна отметила, что при Темнолесском сельском клубе действует народный ансамбль «Журавінка», и в его репертуаре есть песни на стихи Нины Ковалевой. По словам педагога, все произведения Нины Дмитриевны проникнуты жизненным оптимизмом и учат доброму отношению к своей малой родине. А мудрость, которая заложена в стихотворениях, является уроком мужества для нынешнего и последующего поколений.





С приветственным словом к участникам встречи обратилась руководитель народного литературного объединения «Роднае слова» Людмила Дерюжкова. Она сказала, что Нина Ковалева является членом Союза писателей Беларуси и народного литературного объединения «Роднае слова», а также районной организации ОО «Белорусский союз женщин».

«В современном мире женщине нужно быть волевой, целеустремленной, сильной особой. Мы знаем Нину Дмитриевну, как человека с большим мужеством и силой духа, а также как талантливую поэтессу. Тот, кто близко с ней знаком, отмечает, что она вобрала в себя наилучшие качества женского образа, которые ярко отражаются в ее творчестве. Ее стихи правдивые, искренние, наполненные не просто философскими размышлениями, а жизненной мудростью», — отметила Людмила Николаевна.





В преддверии пятилетнего юбилея со дня открытия музея-комнаты Нины Ковалевой гости передали библиотеке-филиалу стихотворение «Белые голубки», посвященное Белорусскому союзу женщин, и флаг общественного объединения.

После Елена Шавардова провела интересную экскурсию по музейной комнате Нины Ковалевой. Там представлено много ее личных вещей, рукописей, фотографий и документов, есть даже рушники, вышитые ее руками. Десятки авторских сборников и книг, в которые включены и стихотворения Нины Дмитриевны, расположены на отдельном стенде. Стоит отметить, что есть среди экспонатов книга «Женщины Беларуси», где рассказывается о жизни и творчестве нашей землячки.

Делегация Горецкой РО ОО «БСЖ» оставила запись в Книге почетных гостей музейной комнаты.

Валерия Дроздовская, фото автора