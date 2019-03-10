Без порядка красоте не быть

Весна стартует женским праздником, а потому эта пора года у многих и ассоциируется с самой лучшей половиной человечества. Наши любимые красивы, конечно, всегда и во всем, а вот модница-весна на распутье и, до конца не определившись с будущими зелеными нарядами, пока щеголяет в костюме Евы. И тем самым заставляет задуматься: а все ли у нас вокруг хорошо-красиво?

Как, например, следит руководство ОАО «Торговля», Глусского райпо или сельхозорганизаций за территориями вокруг неэксплуатируемых объектов? Не один обветшал, фасады-заборы требуют ремонта, часть окон разбита, хватает сорной растительности, мусора… Всегда ли в надлежащем состоянии наши контейнерные площадки, гражданские кладбища, гаражные кооперативы? Разве все сделали предприятия и организации, хозяева личных подворий и жители многоэтажек, чтобы вокруг действительно был порядок? А в полной ли мере используем потенциал органов территориального общественного самоуправления?

На недавнем расширенном заседании районного штаба по благоустройству главврач райЦГЭ Екатерина Мукалова привела ряд примеров «активного» выполнения «Правил благоустройства и содержания населенных пунктов», утвержденных постановлением Совмина страны еще в конце 2012 года, и соответствующего регионального документа. Указом Главы государства «Об усилении ответственности за нарушение законодательства об охране и использовании земель, правил благоустройства и содержания населенных пунктов» право на составление протоколов о правонарушениях предоставлено должностным лицам местных исполнительных и распорядительным органов, РОВД и другим, а на административной комиссии райисполкома в 2018 году не рассмотрено ни одного протокола…

То, что вопросы наведения порядка на земле по-прежнему актуальны и будут находиться под особым контролем, подтверждает факт участия в заседании штаба председателя райисполкома Павла Наливайко. И это не потому, что Год малой родины, что на Могилевщине — месяц благоустройства. Просто мы должны быть настоящими хозяевами. И реально заботиться о красоте круглый год, создавать ее в своем общем доме сами.