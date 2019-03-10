The Sunday Times нашли ТВ-контракт Катара и ФИФА на 400 млн долларов - пишут, что это официальная взятка

The Sunday Times продолжает активную войну с ФИФА. В воскресенье вышло новое расследование, сообщает Sports.ru .



Фото: Reuters via TUT.BY

Ниже — главные тезисы публикации.

• За 21 день до выборов стран-хозяек ЧМ-2018/2022 катарский канал Al Jazeerа (им владеет Хамад бин Халифа Аль Тани, эмир Катара) подписал с ФИФА ТВ-контракт стоимостью 400 млн долларов. В подтверждение The Sunday Times публикует скриншоты — три ключевых пункта договора и подписи генменеджера Al Jazeera Нассера Аль-Хелайфи (нынешний президент «ПСЖ» и член исполкома УЕФА), директора по маркетингу канала, президента ФИФА Йозефа Блаттера и генерального секретаря Жерома Валька.

• Из скриншотов следует, что Al Jazeerа выкупал права на показ всех соревнований под эгидой ФИФА за 150 млн долларов в период с 2015-го по 2018-й и еще за 150 млн с 2019-го по 2022-й, включая ЧМ в Катаре. Речь о трансляциях на территории стран Среднего Востока и Северной Африки. Самое важное: в контракт включен бонус 100 млн долларов, если ФИФА отдаст ЧМ-2022 Катару.



Фото: thetimes.co.uk

• Финальные подписи под договором появились 11 ноября, выборы хозяев ЧМ-2018 и ЧМ-2022 прошли 2 декабря.



Фото: thetimes.co.uk

• По данным The Sunday Times, цифры в договоре в пять раз превышают предыдущие ТВ-контракты этого региона.

• The Sunday Times пишет, что через три года Катар предложил еще один контракт стоимостью 480 млн долларов — уже от имени компании beIN Media Group (дочерняя компания). Но деталей и скриншотов в этом случае нет. Журналисты считают, что этим контрактом Катар поспособствовал утаиванию части тезисов из доклада Майкла Гарсии, которого ФИФА нанимала для расследования коррупции. В декабре 2014-го Гарсия отказался сотрудничать с Международной федерацией футбола из-за того, что она отказалась публиковать полную версию расследования. Но все равно его работа привела к масштабной революции в ФИФА и отставке президента Йозефа Блаттера.

• Это уже не первые разоблачения в The Sunday Times. До ЧМ-2018 большинство публикации были связаны с Россией, теперь упор делается на Катар. Например, британцы писали, что двум членам исполкома ФИФА (Амаду Диаките и Исмаилу Бхамджи) предлагали до 1,2 млн долларов за голоса на тех декабрьских выборах. Оба уже отстранены от футбольной деятельности, но не за взятки, а за нарушение внутренних правил ФИФА.

Также, по данным The Sunday Times, бывший президент Азиатской футбольной конфедерации Мохамед Бин Хаммам (пожизненно отстранен от футбола) потратил около 5 млн долларов на секретные платежи для поддержки катарской заявки.

• ФИФА пока не отреагировала на новые обвинения. Этой зимой обсуждается вариант расширения ЧМ-2022 до 48 команд и проведения матчей турнира не только в Катаре, но и в Омане и Кувейте.