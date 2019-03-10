"Сегодня идет демонстрация полного контроля со стороны власти"

Завтра твоей страны " политолог и методолог Владимир Мацкевич. К чему приведут запреты на уличные акции и как ответят чиновникам оппоненты власти — об этом в интервью "" политолог и методолог





— В прошлом году акция, посвященная 100-летию БНР, прошла в центре Минска мирно и празднично, без проблем для властей. Почему в этом году чиновники не разрешили отпраздновать годовщину БНР в заявленных организаторами местах?





— Я вижу только одно основание для запретов: власть демонстрирует свое всевластие. Им нужно показывать, что они главные в этой стране, что они вольны запрещать или разрешать все что угодно. Это для того, чтобы у людей не возникало иллюзий, что чего-то в стране можно добиться по закону, действовать по правилам. Захотел – разрешил, захотел – не разрешил. Это способ доведение диктатуры до полного волюнтаризма.









— Могут ли такие запреты спровоцировать оппонентов власти на более решительные действия?





— Сейчас вряд ли. Если власть заметит, что она сильно перегнула палку, она даст разрешение на что-нибудь. И тогда в очередной раз очень многие граждане, оппозиционеры, аналитики, журналисты расскажут про очередной виток либерализации.





На самом деле никакой либерализации от этой власти ждать не приходится. Она просто контролирует и регулирует поведение отдельных людей и масс. Чтобы не вызывать массовых волнений и протестов, изредка что-нибудь разрешает. Но власть не меняется и не эволюционирует на протяжении уже четверти века.





— Готовы ли оппоненты что-то противопоставить действующей власти?





— После 2006 года единственное, на что способны отдельные граждане или какие-то ассоциации и группы граждан, это пассивный протест – не принимать участие, игнорировать. Скажем, независимые СМИ могли бы проигнорировать «Большой разговор». Люди могут игнорировать выборы, как и политики могут не выдвигаться в депутаты.





Сегодня неучастие остается единственной формой сопротивления и протеста. Эта ситуация сложилась именно после 2006 года, после неправильного поведения тогдашних кандидатов, политиков, партий по вопросу участия в выборах. В том числе, неготовности к «Площади», которая все-таки возникла.





Сегодня белорусские власти, как никогда, оснащены очень хорошими средствами отслеживания настроений в любой части белорусского общества. И если эти настроения не в пользу властей, они делают некоторые послабления, успокаивают, снижают градус напряженности, но при этом сама власть не меняется.









— Могут ли действия властей окончательно деморализовать их оппонентов?





— Такие характеристики, как «окончательно» или «близко к окончательному», или «еще далеко до дна» – это все достаточно субъективные вещи. Я считаю, что все уже окончательно случилось. Кому-то кажется, что его организацию не трогают, его бизнес более или менее нормально развивается, поэтому диктатура — это не страшно, все в порядке.





А я говорю, что сегодня идет демонстрация полного контроля со стороны власти, все нужно у нее выпрашивать, и все, что сегодня в стране может делаться — это только по ее милости.