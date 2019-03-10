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Однако! В Беларуси фиксируется в 5 раз больше случаев взяточничества, чем в России

11.03.2019 11:02 — Разное | Партизан  
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Если в Беларуси на 10 тысяч населения зарегистрировано 2 преступления, проходящих по статье «взяточничество», то в России – всего 0,4 преступления.



Такие данные содержатся в статистическом сборнике «Беларусь и Россия, 2018», который обнародовал Белстат.

Согласно сравнительному анализу числа зарегистрированных преступлений в России и Беларуси, в РФ фиксируется гораздо больше всех противоправных действий на душу населения, нежели в  РБ. 

В частности, в России совершается почти в два раза больше убийств и покушений, тяжких телесных повреждений, краж, грабежей и разбоев. 

В то же время Беларусь опережает Россию по количеству квартирных краж. Если в Беларуси на 10 тысяч населения таких преступлений  фиксируется 10, то в России – 4,2.  

Также, согласно статистке, Беларусь опережает РФ по взяточничеству. Если в нашей стране на 10 тысяч населения этих преступлений в 2017 году было зарегистрировано 2, то в РФ – 0,4.  


Правда, не исключено, что в двух странах существуют разные подходы к вопросам фиксации противоправных действий.


 
 
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Если в Беларуси на 10 тысяч населения зарегистрировано 2 преступления, проходящих по статье «взяточничество», то в России – всего 0,4 преступления.
 
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