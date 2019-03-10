Однако! В Беларуси фиксируется в 5 раз больше случаев взяточничества, чем в России









Такие данные содержатся в статистическом сборнике «Беларусь и Россия, 2018», который обнародовал Белстат.





Согласно сравнительному анализу числа зарегистрированных преступлений в России и Беларуси, в РФ фиксируется гораздо больше всех противоправных действий на душу населения, нежели в РБ.





В частности, в России совершается почти в два раза больше убийств и покушений, тяжких телесных повреждений, краж, грабежей и разбоев.





В то же время Беларусь опережает Россию по количеству квартирных краж. Если в Беларуси на 10 тысяч населения таких преступлений фиксируется 10, то в России – 4,2.





Также, согласно статистке, Беларусь опережает РФ по взяточничеству. Если в нашей стране на 10 тысяч населения этих преступлений в 2017 году было зарегистрировано 2, то в РФ – 0,4.









Правда, не исключено, что в двух странах существуют разные подходы к вопросам фиксации противоправных действий.



