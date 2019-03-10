"Чутак шмат". Что говорят жители Озерницы, где 8 марта убили трех человек

media-polesye.by Сейчас в деревне о том, что здесь на днях произошло тройное убийство, ничего не напоминает, пишет





Напомним, 7 марта 56-летняя Галина, после ссоры с мужем, приехала к матери. 78-летняя Екатерина Григорьевна всегда была рада дочери. С ней в доме жил 50-летний сын Михаил. Он нигде не работал, любил выпить, но был безобидным, заботился о матери.





В местном магазине покупательница делится:





– Это страшно. Все дни, после того, как всё произошло, это только мы и обсуждаем. Страшно нам говорить что-то, потому что сами не знаем, из-за чего всё случилось. Одно могу сказать: семья была порядочная.





На улице Новой на вопрос о трагедии прохожая бабушка молча указывает рукой на дом, который находится через несколько хат от фельдшерско-акушерского пункта.





– Я Кацю ведала, яе дзяцей. Нічего дрэннага сказаць не магу. Чутак шмат, але што там адбылося – Бог яго ведае. У вёсцы гавырылі, што яна (Прим. – Галіна) яму здрадзіла. Можа, так и было. Ён не піў – дакладна.





По словам бабушки, Галина приехала к своим матери и брату с одной сумочкой.





– Яна, гавораць, з мужам пасварылася, у яе любоўнік быў. Усё ж такі маладзейшая ад мужа на 10 гадоў. Да знаў ён, што яна налева хадзіла, але што тут скажаш…













Как сообщалось ранее, убив жену, тёщу и шурина, 66-летний Василий пытался застрелиться, но остался жив и сейчас проходит лечение в Минске





Дом, где всё произошло, находится рядом с медпунктом, почтой, магазином – всех местных «достопримечательностей». Ворота открыты полностью, с улицы видно, что лишь кот остался охранником.





– Ён двое дзецей Каціных забіў. Яна была развялася з мужыком, яго ужо няма…





Тры пакойніка ў хаце! Не дай Бог… Ён, гавораць, два разы у яе сына страляў. Апошні раз галава па часцям разляцелася. Гэта ва двары было, а праўда ці не, ня ведаю… Было шмат міліцыі, нікога не падпускалі, – рассказал местный житель. – Ня ведаю, як ён прыехаў у вёску. У той час аўтобусы не хадзілі, можа, хіба што, папуткай.





Приезжал в тот вечер к бабушке и сын Галины. Он поздравил бабушку и маму с праздником и уехал. Говорят, что Василий ждал, пока сын уедет, и что с собой привёз оружие в сумке.









Екатерина Григорьевна вместе с сыном Михаилом жили в совсем старом деревянном доме. Кроме Галины и Михаила, есть ещё дочь - она живёт в Слуцке.





– Они все при работе. Катя только на пенсии была. Летом, как и все мы, клубникой занимались. Дети приезжали всегда в Озерницу, помогали, чем могли, - рассказывают соседи.





11 марта тела Екатерины Григорьевны, Галины и Михаила отдадут родственникам. Предположительно, похороны пройдут 12 марта.