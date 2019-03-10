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Не поверите! С собственником скандального "Поедем поедим" судится... БТ

11.03.2019 10:31 — Разное | Партизан  
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На 12 марта назначено судебное заседание по делу, где истцом выступает Национальная государственная телерадиокомпания, а ответчиком является ООО "Белновотекс груп". Предмет спора – деньги.

Не поверите! С собственником скандального "Поедем поедим" судится... БТ
Напомним, компания «Белновотекс груп» развивает бренд «Наша ресторанная группа», в которую входят рестораны «Гранд Кушавель» около «Минск-Арены», theView, который находится в бизнес-центре на Немиге, и «Поедем поедим», располагающийся рядом с урочищем Куропаты.

Подробности этого дела пока неизвестны. Однако по тому, что разбирательством занимается судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного суда, можно предположить, что спор возник из-за того, что ответчик незаконно воспользовался одним из продуктов гостелерадиокомпании.   

Справка «Белорусского партизана». Судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности ВС РБ рассматривает дела по спорам, вытекающим из применения законодательства, регулирующего имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием объектов интеллектуальной собственности, т.е. в области авторского права.

По сведениям «Белорусского партизана», стороны уже не в первый раз встречаются в суде. В этот раз истец пытается взыскать с ответчика неустойку и проценты за пользование чужими денежными средствами. А это значит, что ранее ООО «Белновотекс груп» проиграло дело гостелерадиокомпании, но не полностью расплатилось по счету. 

Из открытых источников известно, что осенью прошлого года Национальная гостелерадиокомпания обращалась в суд с заявлением о возбуждении приказного производства по взысканию с ответчика суммы долга в размере 368 руб. 63 коп. Однако в принятии заявления было отказано, оно было подано с нарушением правил подсудности.


По данным выписки из ЕГР, одним из совладельцев компании «Белновотекс груп» с долей 32% является ресторатор Леонид Зайдес. В конце прошлого года суд Советского района частично удовлетворил иск бизнесмена   к газете «Новы час». Издание должно заплатить ему 700 руб. моральной компенсации и опубликовать опровержение. 

Зайдес требовал суд обязать газету опровергнуть информацию, опубликованную в «Новым часе» 13 июня и 19 июля 2018 года, которая якобы причинила ему «нравственные страдания, выразившиеся в сильных душевных переживаниях по поводу возможности подрыва его репутации в обществе и деловой среде, дискредитации в глазах существующих и потенциальных контрагентов, клиентов, партнеров по бизнесу». 

 
Теги: Минск
 
 
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