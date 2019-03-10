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Уроженка Слуцка оказалась среди "самых опасных хищниц" Петербурга

11.03.2019 10:12 — Разное | Партизан  
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"Фонтанка" составила рейтинг светских львиц Санкт-Петербурга (Россия), назвав их "самыми опасными хищницами" города.
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В рейтинг попала и 27-летняя Катрина Гайсина, уроженка Слуцка. Её девичья фамилия Ильичева, а имя – Екатерина.
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Вот что о Гайсиной пишет "Фонтанка": "Искала себя в блогерстве, немного телеведущей 5-го канала, потом модель, затем дизайнер. Нашла мультимиллионера и депутата парламента Ленобласти Руслана Гайсина. Закрепила будущее, родив двоих. Шумно развелась, выложив в «Инстаграме» подробности его измены.

Мила и не стервозна. На первый взгляд, по крайней мере. Не интеллектуалка, не глупышка. Девочка-девочка. Если и попадает в негативные новости, то не по своей вине: летом 2018 года у Катрины увели подаренный супругом Мерседес GLE.


Своего рода образец стабильности – признак мастерства. Сегодня в активном поиске и все там же – в SunDay и караоке клуба «М-11», единственном, где в буднюю ночь можно найти все, что тебе причитается. Как она искала себя в разных модных областях, так и не сбивает сноровку. Похоже, ей по силам уже миллиардер из Госдумы".


 
 
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"Фонтанка" составила рейтинг светских львиц Санкт-Петербурга (Россия), назвав их "самыми опасными хищницами" города.
 
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