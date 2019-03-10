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В Кобринском районе сгорела церковь XVIII века

11.03.2019 10:09 — Разное | Партизан  
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В Кобринском районе спасатели ликвидировали пожар в церкви XVIII века.

Сообщение о пожаре в церкви в деревне Леликово в Кобринский РОЧС поступило 10 марта в 12.45. Когда спасатели прибыли на место, из-под кровли постройки шел дым, горение происходило внутри здания. Настоятель храма находился на улице. С его слов, пожар заметили местные жители, однако проникнуть в здание не удалось из-за плотного дыма и высокой температуры.


Пожар были локализован и ликвидирован. Огнем уничтожена кровля на площади 75 кв.м, повреждены стены и имущество. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Свято-Димитриевская церковь размерами 5х19 м и высотой 6 м электрифицирована, имеет металлическую кровлю по деревянной обрешетке. Деревянный храм построен в XVIII веке и представляет историко-культурную ценность. 

 
 
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В Кобринском районе спасатели ликвидировали пожар в церкви XVIII века.
 
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