В Кобринском районе сгорела церковь XVIII века

Сообщение о пожаре в церкви в деревне Леликово в Кобринский РОЧС поступило 10 марта в 12.45. Когда спасатели прибыли на место, из-под кровли постройки шел дым, горение происходило внутри здания. Настоятель храма находился на улице. С его слов, пожар заметили местные жители, однако проникнуть в здание не удалось из-за плотного дыма и высокой температуры.









Пожар были локализован и ликвидирован. Огнем уничтожена кровля на площади 75 кв.м, повреждены стены и имущество. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.





Свято-Димитриевская церковь размерами 5х19 м и высотой 6 м электрифицирована, имеет металлическую кровлю по деревянной обрешетке. Деревянный храм построен в XVIII веке и представляет историко-культурную ценность.

