Прогноз по валютам: чего ждать после пяти недель укрепления рубля?

– Основной внешний фактор завершившейся валютной недели – снижение евро к доллару с 1,1360 до 1,1310, или на 0,5%.

Российский рубль на этот раз вел себя нейтрально. Он снизился к возросшему доллару, но укрепился к упавшему евро. За неделю доллар к российскому рублю вырос на 0,2%, евро, напротив, снизился к российскому рублю на 0,3%.





На удивление уверенно чувствовал себя белорусский рубль. Он укрепился сразу к трем иностранным валютам.





Доллар подешевел незначительно – на 0,05%. Российский рубль подешевел на 0,22%. Евро снизился на 0,52%.





В результате рубль укрепился к валютной корзине, которая за неделю подешевела на 0,23%, и это пятая неделя подряд, когда белорусский рубль укрепляется к корзине. При всем при этом евро обновил минимумы с начала года.





На следующей, я полагаю, доллар практически не изменится и останется на уровне около 2,14 рублей. Российский рубль может снизиться незначительно и стоить 3,24 белорусских рубля за 100 российских. Евро за счет продолжения снижения на мировых рынках может подешеветь до 2,41 рублей.



