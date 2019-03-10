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Прогноз по валютам: чего ждать после пяти недель укрепления рубля?
Накануне Дня женщин доллар в Беларуси опустился чуть ниже уровня 2,14, да и в целом за минувшую неделю у нас подешевели все валюты, входящие в корзину Нацбанка. Чего ждать на этой? Рассказывает Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари».
– Основной внешний фактор завершившейся валютной недели – снижение евро к доллару с 1,1360 до 1,1310, или на 0,5%.
Российский рубль на этот раз вел себя нейтрально. Он снизился к возросшему доллару, но укрепился к упавшему евро. За неделю доллар к российскому рублю вырос на 0,2%, евро, напротив, снизился к российскому рублю на 0,3%.
На удивление уверенно чувствовал себя белорусский рубль. Он укрепился сразу к трем иностранным валютам.
Доллар подешевел незначительно – на 0,05%. Российский рубль подешевел на 0,22%. Евро снизился на 0,52%.
В результате рубль укрепился к валютной корзине, которая за неделю подешевела на 0,23%, и это пятая неделя подряд, когда белорусский рубль укрепляется к корзине. При всем при этом евро обновил минимумы с начала года.
На следующей, я полагаю, доллар практически не изменится и останется на уровне около 2,14 рублей. Российский рубль может снизиться незначительно и стоить 3,24 белорусских рубля за 100 российских. Евро за счет продолжения снижения на мировых рынках может подешеветь до 2,41 рублей.
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Накануне Дня женщин доллар в Беларуси опустился чуть ниже уровня 2,14, да и в целом за минувшую неделю у нас подешевели все валюты, входящие в корзину Нацбанка. Чего...
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