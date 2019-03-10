Определился победитель МЭТА’19. CS:GO

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Открыло МЭТУ противостояние SHIPACHI против Zorka, академии киберспортивной организации Nemiga Gaming, где более опытная «Зорка» уверенно расправилась со своим соперником (счет встречи 2:1). Следом новый CS:GO-состав ФК «Динамо-Брест», FCDB Esports, сразился с юными ксерами из Amazing Wicked Team — счет противостояния 2:0 в пользу FCDB.

Таким образом, в решающей серии МЭТА’19. CS:GO сошлись составы Zorka и FCDB Esports. Обе команды имели равные шансы на победу, однако в конечном итоге для коллектива «Динамо-Брест» все решил недостаток опыта выступления на LAN-турнирах — счет Гранд-финала 2:1 в пользу «Зорки».

Победа на турнире принесла Zorka 1 600 рублей призовых и Кубок чемпионов. 800 рублей за второе место забрала команда FCDB Esports. Awaking Wicked Team и SHIPACHI заняли итоговое 3-4 место, заработав по 300 рублей.

Специальным гостем МЭТЫ стал Евгений ugin Ерофеев, известный мировому киберспортивому сообществу как менеджер CS:GO-состава украинской организации Natus Vincere. В прямом эфире Ugin отвечал на вопросы зрителей, поделился практическими советами с начинающими игроками, а также высказал свое мнение насчет развития белорусской киберспортивной сцены:

«Что такое киберспорт? Это серьезная дисциплина и труд. У белорусов есть хороший задаток: это достаточно спокойные люди, умеющие работать по определенным правилам. Но они не хотят учиться и развиваться, и это основная проблема белорусского Counter-Strike», — поделился Ugin.

Трансляция турнира была организована сразу на трех крупных платформах: «ВКонтакте», Twitch и на телеканале МIНСК ТV. Интерес к белорусскому Counter-Strike был впечатляющий: лишь на одном канале Twitch за играми чемпионата следили 77,8 тыс. уникальных зрителей, что соизмеримо с населением города Жлобин или Светлогорска.

Дисциплина следующей МЭТЫ уже известна. Новый турнир серии будет посвящен футбольному симулятору FIFA 19 и пройдет 31 марта.

Официальными партнерами мероприятия выступили Альфа-Банк, букмекерская компания «Пари-Матч», компании Omen, HyperX, DxRacer, Joma и MediaCube.

Информационные партнеры: Onliner.by, БелТА, Relax.by, еженедельник «Аргументы и факты», телеканалы Беларусь 5 и МIНСК ТV.

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Белорусская федерация киберспорта — организация, содействующая развитию в Беларуси компьютерного спорта как нового вида спортивной соревновательной деятельности. Федерация создана 27 декабря 2016 года и за время существования провела более пятнадцати киберспортивных мероприятий.

МЭТА — серия турниров в нескольких дисциплинах, проводимых Белорусской федерацией киберспорта. Основной задачей МЭТА является популяризация киберспорта в стране и повышение профессионального уровня белорусских киберспортсменов.