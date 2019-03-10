На трассе М5 Citroen насмерть сбил мужчину, который шел в крайней левой полосе

На трассе М5 в Пуховичском районе легковушка насмерть сбила пешехода. Об этом сообщили в УГАИ МВД Беларуси.



Фото: УГАИ МВД

Смертельный наезд произошел 9 марта, в 22.50, вблизи деревни Хозянинки. По предварительной информации, 28-летний водитель Citroen Xsara Picasso двигался по трассе М5 Минск — Гомель в направлении областного центра в крайней левой полосе и на 31-м километре дороги совершил наезд на шедшего попутно 30-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.