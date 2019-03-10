Как изменятся продуктивность и самочувствие, если спать в обед по 20 минут

Для рубрики «Простой вопрос» врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук Наталия Чечик рассказывает о пользе и специфике дневного сна.



Фото из личного архива Наталии Чечик

— Некоторые называют «синдром Штирлица» (краткосрочный дневной сон) непродуктивным и сравнивают его с состоянием самогипноза. Но на самом деле определенные системы успевают отдохнуть даже за 15−20 минут, организм перезагружается, и человек снова испытывает бодрость, — говорит врач. — Дневной отдых чаще всего выпадает на фазу быстрого сна, или REM-сна. В этой фазе происходит отыгрывание эмоций (бессознательное снятие внутреннего напряжения. — Прим.TUT.BY), синтез гормонов и переход кратковременной памяти в долговременную (в ходе чего стирается ненужная информация).

При этом Наталия Чечик отмечает, что дневной сон не должен быть слишком долгим, чтобы не нарушить режим ночного сна.

— Если человек выспится днем, то вечером пойдет спать позже обычного. А утром ему все равно нужно будет рано вставать на работу. Из-за этого на следующий день мы зачастую не чувствуем себя отдохнувшими.



Фото: www.ej.by

Такая же ловушка ждет и любителей отсыпаться на выходных.

— Вы можете спать до 11−12 утра в воскресенье, но этим лишь искусственно спровоцируете джетлаг. В таких ситуациях организм будет реагировать на непривычно позднее пробуждение (вместо шести утра — полдень) так же, как на смену часовых поясов. Это повлечет за собой сбой биоритмов: спать захочется только ближе к полуночи, а проснуться рано утром в понедельник уже будет проблемой. Именно поэтому люди часто говорят: «Понедельник — день тяжелый».