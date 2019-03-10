Tesla повышает цены на свои электромобили

Компания Tesla приняла решение поднять в среднем на 3% цены на все свои электромобили, за исключением Model 3 в базовой комплектации. Об этом автопроизводитель сообщил на своем сайте.



Фото: Артур Туманов

«Tesla будет вынуждена повысить цены на [свои] электромобили приблизительно на 3% по всему миру, потому что мы закроем меньше автомагазинов, чем планировали», — отмечается в заявлении компании.

В конце февраля Tesla объявила о намерении отказаться от большинства своих автомагазинов и перейти на онлайн-продажи, чтобы снизить стоимость Model 3 в базовой комплектации до $ 35 тыс. «Однако по итогам анализа, проведенного за последние две недели по каждому из наших салонов, мы пришли к выводу, что нам потребуется еще несколько месяцев для реализации задуманного», — говорится в заявлении. Более того, планы предполагается скорректировать. «Некоторые из уже закрытых магазинов будут снова открыты», — добавила компания.

Сейчас Tesla производит седаны Model 3 и Model S, а также кроссовер Model X. Model 3 в базовой комплектации будет предлагаться за $ 35 тыс.