ВТБ Лизинг поддержал проведение ассамблеи Лизинг Евразия в Минске

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В мероприятии приняли участие представители ЦБ РФ и Нацбанка Республики Беларусь, ключевых министерств двух стран, Евразийской экономической комиссии, а также руководители отраслевых ассоциаций и ведущих лизинговых компаний. В ходе совместных встреч они обсудили вопросы обеспечения финансовой стабильности, минимизации рисков в отрасли в контексте новых законодательных инициатив, возможность гармонизации законодательства в рамках ЕАЭС.

Свои предложения по развитию рынка на площадке ассамблеи озвучили представители ГК ВТБ Лизинг, которые вошли в состав специальной бизнес-миссии «Россия-Беларусь»: операционный директор Сергей Маринич, директор по поддержке бизнеса Сабина Королева, управляющий директор Дмитрий Достовалов, а также руководство дочерней компании ВТБ Лизинг в Беларуси – директор Надежда Журок и заместитель директора Константин Жежель.