В Беларуси могут начать по-другому формировать цены на услуги ЖКХ

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Согласно Директиве №7 «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны», нужно определиться до 1 декабря с порядком формирования тарифов на ЖКУ для населения и юридических лиц.

Как отметил министр, возникают многие домыслы и звучит критика, что тарифообразование непрозрачное.