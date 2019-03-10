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В Беларуси могут начать по-другому формировать цены на услуги ЖКХ
Согласно Директиве №7 «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны», нужно определиться до 1 декабря с порядком формирования тарифов на ЖКУ для населения и юридических лиц.
Как отметил министр, возникают многие домыслы и звучит критика, что тарифообразование непрозрачное.
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Систему цен на услуги ЖКХ в Беларуси будут совершенствовать.
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