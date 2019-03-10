Российский ресурс отнёс случчанку к числу «самых опасных хищниц» Петербурга





Фото: @katrinagaysina в Instagram

«Фонтанка» составила рейтинг светских львиц Санкт-Петербурга, назвав их «самыми опасными хищницами» города.

На втором месте рейтинга оказалась 27-летняя Катрина Гайсина, уроженка Слуцка. Её девичья фамилия Ильичева, а имя – Екатерина, сообщает «Белорусский Партизан».

Опасные хищницы - слишком кричащий заголовок. Вот что о Гайсиной пишет «Фонтанка»:

— Искала себя в блогерстве, немного телеведущей 5-го канала, потом модель, затем дизайнер. Нашла мультимиллионера и депутата парламента Ленобласти Руслана Гайсина. Закрепила будущее, родив двоих. Шумно развелась, выложив в «Инстаграме» подробности его измены. [...] Если и попадает в негативные новости, то не по своей вине: летом 2018 года у Катрины увели подаренный супругом Мерседес GLE.

Похоже, ей по силам уже миллиардер из Госдумы, заключает автор колонки на «Фонтанке».

Но знакомые Екатерины говорят, что её вряд ли можно назвать «опасной хищницей» в негативном смысле этого слова.

— Девушка она добродушная, много внимания уделяет детям, далека от светских тусовок и не ищет кого-то исходя из размера кошелька, — прокомментировал источник из близкого окружения Гайсиной.



Slutsk-Gorod.by