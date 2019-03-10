Блины и гонки на тачках. Как в слуцкой деревне Масленицу праздновали





В субботу 9 марта в деревне Клепчаны Слуцкого района проводили Масленицу. По старым традициям и с новыми веяниями. Но, как и положено, шумно и весело — с песнями, плясками, веселыми забавами и народными обрядами, пишет МЛЫН.BY .

Праздничные гулянья прошли на территории Клепчанской базовой школы. Это учреждение образования после длительного перерыва работает всего год: в 2005 году школа была закрыта, но в 2018-м снова назрела необходимость ее открыть. В здании провели ремонт, и уже 1 сентября здесь снова начались занятия для 62 учеников.









— Стараемся в школе организовывать как можно больше праздников, чтобы создавать детям и их родителям хорошее настроение, чтобы ученики побыстрее привыкли к новой школе, полюбили ее, — рассказывает председатель Кировского сельисполкома и Кировского совета депутатов Сергей Мерный. — А Масленицу решили отпраздновать особенно массово. Это интересный народный праздник, хотелось дать возможность принять в нем участие каждому жителю Клепчан и других окрестных деревень. Я всегда посещаю все мероприятия, так что и сегодня с удовольствием здесь присутствую. Причем, не только как представитель местной власти, но и как гость праздника.

Организаторами праздника выступили работники и учащиеся школы, а также родители учеников.









Сергей Мерный не лукавит — как только представляется возможность, без оглядки на всякие формальности тут же подключается к массовому веселью и участвует в гонках на тачках. К слову, желающих побороться за призы в многочисленных конкурсах уйма, гости праздника без всякого стеснения и в мешках прыгают, и гантели поднимают, и танцевальный марафон поддерживают.

— А мы здесь все близкие люди, все дружим, так что стесняться нам некого. У нас ведь праздник не для показухи, а для души, — делится секретом хорошего настроения жительница деревни Алеся.









Организация сельского праздника не потребовала больших капиталовложений. Все концертные номера сельчане готовили сами, многочисленные угощения тоже дело рук местных мастериц. Кто блины испек, кто ватрушки, кто печенье, у кого-то вкусное варенье с лета припасено.

Расписные платки женщины отыскали в дальних уголках собственных шкафов. А один из жителей для антуража привел на школьный двор лошадь — чтобы детишек покатать и чучело Масленицы по деревне провезти.









— Может у нас все по-простому, зато с душой. Люди веселятся, отдыхают, общаются. А могли бы субботний день провести дома перед телевизором или в работе. Так что мы рады, что смогли устроить для сельчан такой хороший праздник, — улыбается заведующая Клепчанским сельским клубом-библиотекой Галина Королик.

Кульминацией праздника стало сжигание чучела Зимы. Куклу накормили масленичными блинами, прокатили на лошади и предали огню. А вместе с зимой каждый постарался сжечь и все печали, тревоги и неудачи.









Екатерина Сурма

Фото: автор и Алеся Якимович