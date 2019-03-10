«Слуцк-Восток» сдаёт в аренду магазины и кафе





Городское предприятие КУП «Слуцк-Восток» продолжает сдавать в аренду своё имущество. На этот раз выставлены два магазина, два кафе и помещение комбината бытового обслуживания, сообщается на сайте Слуцкого райисполкома.

магазин № 55, расположенный по адресу: г.Слуцк, ул.Социалистическая, 144, общей площадью 264 кв.м., для организации розничной торговли;

кафе-бар «Звездное», расположенный по адресу: г.Слуцк, ул.Социалистическая, 144, общей площадью 579,3 кв.м., для организации общественного питания;

комбинат бытового обслуживания (швейный цех), расположенный по адресу: г.Слуцк, ул.Социалистическая, 144, общая площадь 331,6 кв.м., для организации розничной торговли, производство;

магазин № 39, расположен по адресу: г.Слуцк, ул.Гагарина, 7-61, общая площадь 165,9 кв.м., для оказания услуг населению, организации розничной торговли непроизводственными товарами;

кафе «Мираж», расположенное по адресу: г.Слуцк, ул.Ленина, 237, общая площадь 162,6 кв.м., для организации общественного питания, розничной торговли.

Телефоны для справок: 8 (01795) 58272, 25003.

В предновогоднем интервью председатель райисполкома Андрей Янчевский рассказал , что в связи с плачевным состоянием на КУП «Слуцк-Восток» принято решение отдать максимум их торговых площадей в аренду другим местным КУПам. Под «Универмагом «Слуцк» уже открылись магазины «Востока»: «Виленский», «Универсам», магазины на улице Ивновского и в 11-м городке.



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