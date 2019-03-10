10 заведений и 14 рублей. Сегодня в Минске стартует новый гастрофест

С 11 по 17 марта в Минске пройдет новый гастрофест . На этот раз он посвящен Дню святого Патрика и продлится вместо привычных нескольких недель всего семь дней. Единая стоимость сетов — 14 рублей.

BURGERLAB





Где: ул. Зыбицкая, 2. Что подают (общий выход 570гр): бургер с рваной свининой в темном пиве, соус BBQ&Cola, клюквенным джемом и квашеной капустой, обжаренной на гриле; картофель по-деревенски, пряные сырные палки и салат «Коул-Слоу».

Бар «Клумба»





Где: ул. Зыбицкая, 6. Что подают (общий вес 460/425гр): стейк рибай; картофель жареный; жареные сверчки с рукколой или соус Барбекю; соус медово-горчичный.

Beef&Beer





Где: ул. Тимирязева, 65. Что подают (общий выход 615 гр): томленая в соусе Guinness свинина на булочке с луковым мармеладом; сэндвич с ростбифом, горчичной заправкой и каперсами; картофельные шарики с копченой грудинкой; свежие огурцы с творожным муссом из семги; картофель фри.

Высота 281





Где: пл. Свободы, 4. Что подают (общий вес 550 гр): цыпленок в темном пиве; пюре «Чамп»; королевские креветки с пряными травами.

TNT Rock Club





Где: ул. Революционная, 9А. Что подают (​общий вес 870 гр): сэндвич с беконом со спайси соусом; кесадилья с курицей и овощами; картофельные крокеты с беконом; зеленый салат с помидорами черри и красным луком; палочки сельдерея и моркови; соус сладкий чили; фирменный соус с французской горчицей.

Clever Irish Pub





Где: ул. Гикало, 5. Что подают (общий вес 770 гр): черный бургер с томленой говядиной, сыром моцарелла, соусом айоли и овощами; мини-сэндвичи с цыпленком гриль; овощи гриль на шпажках; начос с копченым сырным дипом Пряный жареный нут; тортильи с копченым тар-таром из тунца; картофель фри с сырным соусом и стружкой бекона.

TGI Fridays





Где: пр-т Независимости, 22. Что подают (общий вес: 590 гр): миничизбургер; классический бургер; кесадилья с курицей и пармезаном; крылышки баффало; куриные пальчики; попкорн; соус.

Хулиган





Где: ул. Октябрьская, 16/24. Что подают (общий вес 850 гр): острые крылышки Баффало; фреш-сэндвич с крем-сыром, зеленью, салатом, свежими овощами и хрустящим беконом; фалафель-боллы; свежий сельдерей, бэби-кэррот, кукуруза мини в початках; соус ранч; десерт «Медовик».

Бар «Госцi»





Где: пр-т Независимости, 25. Что подают (общий вес 640 гр): традиционные ирландские картофельные блинчики; миниброды: салат с тунцом и яйцом;

главракс с копченым сыром;

ирландский говяжий гуляш; Ice cream Porter plombeer.

Ресторан-пивоварня «ДРУЗЬЯ»





Где: ул. Кульман, 40. Что подают (общий выход 1000 гр): бургер с ирландской томленой солониной, корнишоном и фирменным соусом; сырные крокеты с халапеньо; крылышки и ребрышко BBQ; картофель фри с сырным соусом Чеддер; дублинская пикантная фасоль; салат Коул Слоу; маринованный розовый лук и стружка из острого битого огурца, перец пири-пири.