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10 заведений и 14 рублей. Сегодня в Минске стартует новый гастрофест

11.03.2019 12:14 — Разное | Tut.by  
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С 11 по 17 марта в Минске пройдет новый гастрофест. На этот раз он посвящен Дню святого Патрика и продлится вместо привычных нескольких недель всего семь дней. Единая стоимость сетов — 14 рублей.

BURGERLAB


Где: ул. Зыбицкая, 2.

Что подают (общий выход 570гр):

бургер с рваной свининой в темном пиве, соус BBQ&Cola, клюквенным джемом и квашеной капустой, обжаренной на гриле;

картофель по-деревенски, пряные сырные палки и салат «Коул-Слоу».

Бар «Клумба»


Где: ул. Зыбицкая, 6.

Что подают (общий вес 460/425гр):

стейк рибай;

картофель жареный;

жареные сверчки с рукколой или соус Барбекю;

соус медово-горчичный.

Beef&Beer


Где: ул. Тимирязева, 65.

Что подают (общий выход 615 гр):

томленая в соусе Guinness свинина на булочке с луковым мармеладом;

сэндвич с ростбифом, горчичной заправкой и каперсами;

картофельные шарики с копченой грудинкой;

свежие огурцы с творожным муссом из семги;

картофель фри.

Высота 281


Где: пл. Свободы, 4.

Что подают (общий вес 550 гр):

цыпленок в темном пиве;

пюре «Чамп»;

королевские креветки с пряными травами.

TNT Rock Club


Где: ул. Революционная, 9А.

Что подают (общий вес 870 гр):

сэндвич с беконом со спайси соусом;

кесадилья с курицей и овощами;

картофельные крокеты с беконом;

зеленый салат с помидорами черри и красным луком;

палочки сельдерея и моркови;

соус сладкий чили;

фирменный соус с французской горчицей.

Clever Irish Pub


Где: ул. Гикало, 5.

Что подают (общий вес 770 гр):

черный бургер с томленой говядиной, сыром моцарелла, соусом айоли и овощами;

мини-сэндвичи с цыпленком гриль;

овощи гриль на шпажках;

начос с копченым сырным дипом Пряный жареный нут;

тортильи с копченым тар-таром из тунца;

картофель фри с сырным соусом и стружкой бекона.

TGI Fridays


Где: пр-т Независимости, 22.

Что подают (общий вес: 590 гр):

миничизбургер;

классический бургер;

кесадилья с курицей и пармезаном;

крылышки баффало;

куриные пальчики;

попкорн;

соус.

Хулиган


Где: ул. Октябрьская, 16/24.

Что подают (общий вес 850 гр):

острые крылышки Баффало;

фреш-сэндвич с крем-сыром, зеленью, салатом, свежими овощами и хрустящим беконом;

фалафель-боллы;

свежий сельдерей, бэби-кэррот, кукуруза мини в початках;

соус ранч;

десерт «Медовик».

Бар «Госцi»


Где: пр-т Независимости, 25.

Что подают (общий вес 640 гр):

традиционные ирландские картофельные блинчики;

миниброды:

салат с тунцом и яйцом;
главракс с копченым сыром;
ирландский говяжий гуляш;

Ice cream Porter plombeer.

Ресторан-пивоварня «ДРУЗЬЯ»


Где: ул. Кульман, 40.

Что подают (общий выход 1000 гр):

бургер с ирландской томленой солониной, корнишоном и фирменным соусом;

сырные крокеты с халапеньо;

крылышки и ребрышко BBQ;

картофель фри с сырным соусом Чеддер;

дублинская пикантная фасоль;

салат Коул Слоу;

маринованный розовый лук и стружка из острого битого огурца, перец пири-пири.

Все бесплатные события в Минске каждый день по этой ссылке

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С 11 по 17 марта в Минске пройдет новый гастрофест. На этот раз он посвящен Дню святого Патрика и продлится вместо привычных нескольких недель всего семь дней. Единая...
 
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