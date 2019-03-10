10 заведений и 14 рублей. Сегодня в Минске стартует новый гастрофест

С 11 по 17 марта в Минске пройдет новый гастрофест. На этот раз он посвящен Дню святого Патрика и продлится вместо привычных нескольких недель всего семь дней. Единая стоимость сетов — 14 рублей.
BURGERLAB
Где: ул. Зыбицкая, 2.
Что подают (общий выход 570гр):
бургер с рваной свининой в темном пиве, соус BBQ&Cola, клюквенным джемом и квашеной капустой, обжаренной на гриле;
картофель по-деревенски, пряные сырные палки и салат «Коул-Слоу».
Бар «Клумба»
Где: ул. Зыбицкая, 6.
Что подают (общий вес 460/425гр):
стейк рибай;
картофель жареный;
жареные сверчки с рукколой или соус Барбекю;
соус медово-горчичный.
Beef&Beer
Где: ул. Тимирязева, 65.
Что подают (общий выход 615 гр):
томленая в соусе Guinness свинина на булочке с луковым мармеладом;
сэндвич с ростбифом, горчичной заправкой и каперсами;
картофельные шарики с копченой грудинкой;
свежие огурцы с творожным муссом из семги;
картофель фри.
Высота 281
Где: пл. Свободы, 4.
Что подают (общий вес 550 гр):
цыпленок в темном пиве;
пюре «Чамп»;
королевские креветки с пряными травами.
TNT Rock Club
Где: ул. Революционная, 9А.
Что подают (общий вес 870 гр):
сэндвич с беконом со спайси соусом;
кесадилья с курицей и овощами;
картофельные крокеты с беконом;
зеленый салат с помидорами черри и красным луком;
палочки сельдерея и моркови;
соус сладкий чили;
фирменный соус с французской горчицей.
Clever Irish Pub
Где: ул. Гикало, 5.
Что подают (общий вес 770 гр):
черный бургер с томленой говядиной, сыром моцарелла, соусом айоли и овощами;
мини-сэндвичи с цыпленком гриль;
овощи гриль на шпажках;
начос с копченым сырным дипом Пряный жареный нут;
тортильи с копченым тар-таром из тунца;
картофель фри с сырным соусом и стружкой бекона.
TGI Fridays
Где: пр-т Независимости, 22.
Что подают (общий вес: 590 гр):
миничизбургер;
классический бургер;
кесадилья с курицей и пармезаном;
крылышки баффало;
куриные пальчики;
попкорн;
соус.
Хулиган
Где: ул. Октябрьская, 16/24.
Что подают (общий вес 850 гр):
острые крылышки Баффало;
фреш-сэндвич с крем-сыром, зеленью, салатом, свежими овощами и хрустящим беконом;
фалафель-боллы;
свежий сельдерей, бэби-кэррот, кукуруза мини в початках;
соус ранч;
десерт «Медовик».
Бар «Госцi»
Где: пр-т Независимости, 25.
Что подают (общий вес 640 гр):
традиционные ирландские картофельные блинчики;
миниброды:
салат с тунцом и яйцом;
главракс с копченым сыром;
ирландский говяжий гуляш;
Ice cream Porter plombeer.
Ресторан-пивоварня «ДРУЗЬЯ»
Где: ул. Кульман, 40.
Что подают (общий выход 1000 гр):
бургер с ирландской томленой солониной, корнишоном и фирменным соусом;
сырные крокеты с халапеньо;
крылышки и ребрышко BBQ;
картофель фри с сырным соусом Чеддер;
дублинская пикантная фасоль;
салат Коул Слоу;
маринованный розовый лук и стружка из острого битого огурца, перец пири-пири.
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: Минск
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С 11 по 17 марта в Минске пройдет новый гастрофест. На этот раз он посвящен Дню святого Патрика и продлится вместо привычных нескольких недель всего семь дней. Единая...