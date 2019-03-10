В Брестской области горела церковь XVIII века

В Кобринском районе спасатели ликвидировали пожар в церкви XVIII века, сообщили в Брестском областном управлении МЧС.

"10 марта в 12:45 в Кобринский РОЧС поступило сообщение о пожаре в здании церкви по адресу: Кобринский район, д. Леликово, ул. Озёрная", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Прибыв на место, пожарные установили, что из-под кровли идет дым, происходит горение внутри, дверь открыта, настоятель находится на улице. С его слов, он прибыл к церкви после звонка местных жителей, проникнуть в здание не удалось из-за плотного дыма и высокой температуры.

В МЧС отметили, что огнем уничтожена кровля на площади 75 кв.м., повреждены стены и имущество. Пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается.

Свято-Димитриевская церковь, расположенная в д. Леликово, является историко-культурной ценностью. Это деревянная постройка XVIII века, размерами 5х19 м, высотой 6 м. Здание электрифицировано.