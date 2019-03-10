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Трамп уверяет, что согласится только на "отличное" торговое соглашение с Китаем

11.03.2019 11:48 — Разное | Интерфакс  
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Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в пятницу, что он согласится только на "отличную" торговую сделку с КНР и никак иначе.

"Я уверен в том, что... если это не будет отличной сделкой, то я не буду ее заключать", - приводят западные СМИ слова президента, сказанные во время отъезда из Белого дома.

В феврале Д.Трамп сообщил в своем микроблоге в Twitter, что отложит повышение пошлин на товары китайского экспорта, назначенное на 1 марта, так как видит "значительный прогресс" в торговых переговорах с Китаем. Он также намекнул, что торговое соглашение может быть подписано на личной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоится в конце марта во Флориде.

По данным различных СМИ, Вашингтон и Пекин находятся на финальной стадии подготовки торгового соглашения, в результате которого будет дан обратный ход повышению пошлин, предпринятому обеими странами в прошлом году.

 
 
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Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в пятницу, что он согласится только на "отличную" торговую сделку с КНР и никак иначе. "Я уверен в том, что... если это...
 
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