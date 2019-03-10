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Рыбные ярмарки пройдут в Минске в конце марта
На бульваре Тракторостроителей 23 и 24 марта состоятся рыбные ярмарки, сообщили в администрации Партизанского района Минска.
Отделом торговли и услуг администрации Партиазснкого района Минска совместно с государственным объединением "Белводхоз" 23 и 24 марта с 9.00 до 17.00 на площадке на бульваре Тракторостроителей будет организована выездная торговля.
Помимо живой прудовой рыбы и рыбных продуктов на ярмарке будут представлены продовольственные и непродовольственные товары и продукция общественного питания.
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На бульваре Тракторостроителей 23 и 24 марта состоятся рыбные ярмарки, сообщили в администрации Партизанского района Минска. Отделом торговли и услуг администрации...
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