Рыбные ярмарки пройдут в Минске в конце марта

На бульваре Тракторостроителей 23 и 24 марта состоятся рыбные ярмарки, сообщили в администрации Партизанского района Минска.

Отделом торговли и услуг администрации Партиазснкого района Минска совместно с государственным объединением "Белводхоз" 23 и 24 марта с 9.00 до 17.00 на площадке на бульваре Тракторостроителей будет организована выездная торговля.

Помимо живой прудовой рыбы и рыбных продуктов на ярмарке будут представлены продовольственные и непродовольственные товары и продукция общественного питания.