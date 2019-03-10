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Оказалось, что все это время мы разделывали ананас неправильно. Вот как нужно
Пользователи твиттера не знают, как жили все это время, потому что мир оказался не таким, каким они его себе представляли. И во всех бедах виноват ананас, а точнее способ его поедания, пишет
Наверняка многие знают классический способ нарезания фрукта колечком, но пользователь TikTok с никнеймом
Всего за несколько дней видео набрало свыше 12 миллионов просмотров. «Господь не дал нам инструкцию, поэтому мы все это время делали это неправильно», — шутят в твиттере.
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Пользователи твиттера не знают, как жили раньше все это время, потому что мир оказался не таким, каким они его себе представляли.
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