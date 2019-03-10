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Оказалось, что все это время мы разделывали ананас неправильно. Вот как нужно

11.03.2019 12:30 — Разное | Tut.by  
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Пользователи твиттера не знают, как жили все это время, потому что мир оказался не таким, каким они его себе представляли. И во всех бедах виноват ананас, а точнее способ его поедания, пишет medialeaks.ru.

Наверняка многие знают классический способ нарезания фрукта колечком, но пользователь TikTok с никнеймом dillonroberts22 перевернул устоявшиеся традиции и показал, как еще можно употребить плод. Можно включить звук, но, вероятно, вы об этом вскоре пожалеете.

Всего за несколько дней видео набрало свыше 12 миллионов просмотров. «Господь не дал нам инструкцию, поэтому мы все это время делали это неправильно», — шутят в твиттере. 

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Пользователи твиттера не знают, как жили раньше все это время, потому что мир оказался не таким, каким они его себе представляли.
 
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