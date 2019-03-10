Семья из России незадолго до гибели показала на видео самолёт, рухнувший в Эфиопии

Новости России. В авиакатастрофе в Эфиопии погибли супруги из России. Перед крушением супруги опубликовали видео из аэропорта Аддис-Абебы.

Видео было размещено на странице девушки в Instagram.

Супруги с нетерпением ожидали предстоящее путешествие. «1,5 часа пересадки и летим в Кению», – так прокомментировала россиянка свое видео.



Скриншоты из видео со страницы девушки в Instagram

Из окон автобуса, в котором находились супруги, виден самолет, который вскоре после взлета потерпит крушение.

О своих поездках семья всегда рассказывала в соцсетях. Эта не стала исключением – пара вела видеоотчет и рассказывала, как проходит их дорога.

За день до трагедии девушка опубликовала пост, в котором отметила, что «ровно год назад мы ехали в Азию, теперь летим в Африку. А раньше казалось, что поездка в Москву уже подвиг. Это в очередной раз доказывает, что рамки и границы рисуем мы себе сами».

При крушении также погиб еще один россиянин – инструктор по прыжкам с парашютом.

Авиакатастрофа в Эфиопии унесла жизни 157 человек. Воздушное судно рухнуло спустя шесть минут после взлета. Причины крушения пока не названы.

Все подробности крушения читайте здесь .

На борту находились граждане более 30 стран. Среди погибших – трое россиян.