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Сильный ветер каждый день: синоптики рассказали о погоде на неделю

11.03.2019 11:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сильный ветер, снег и дождь – такой прогноз на 11 марта озвучили синоптики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный ветер каждый день: синоптики рассказали о погоде на неделю

Непростые погодные условия коснутся по большей части жителей южных регионов страны. И все же прохладно и влажно будет и в Минске. Надо отметить, что за предыдущую неделю синоптики предупреждали о сильном ветре почти ежедневно.

И снова ветер, снег и дождь: прогноз погоды до 15 марта
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сильный ветер, снег и дождь – такой прогноз на 11 марта озвучили синоптики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непростые погодные...
 
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