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Сильный ветер каждый день: синоптики рассказали о погоде на неделю
Новости Беларуси. Сильный ветер, снег и дождь – такой прогноз на 11 марта озвучили синоптики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Непростые погодные условия коснутся по большей части жителей южных регионов страны. И все же прохладно и влажно будет и в Минске. Надо отметить, что за предыдущую неделю синоптики предупреждали о сильном ветре почти ежедневно.
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Новости Беларуси. Сильный ветер, снег и дождь – такой прогноз на 11 марта озвучили синоптики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непростые погодные...
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