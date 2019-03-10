



Сегодня у православных христиан начался Великий пост — самый длительный и самый строгий в церковном календаре. Он продлится почти 50 дней и завершится 28 апреля главным христианским праздником — Пасхой, днем Воскресения Христа.

Великий пост делится на шесть недель (Четыредесятница), и Страстную неделю (седмицу), пишет ТАСС. Четыредесятница установлена в память о сорока днях, которые Иисус Христос провел в пустыне в посте и молитвах, а Страстная неделя посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни, смерти и погребении Христа.

Особенное значение в Страстной неделе имеют четверг, пятница и суббота. В Страстной четверг церковь вспоминает тайную вечерю. В Великий четверг убирают дом, пекут куличи, начинают красить яйца, готовясь к Пасхе. В Страстную пятницу совершают так называемый чин погребения Христа. В этот день не полагается ничего есть, как и в Великую субботу.

В субботу, после вечерней службы и литургии, в храмах освящают яйца и куличи, священнослужители меняют темные облачения на белые пасхальные. В воскресенье наступает главный христианский праздник — Пасха, установленный в память о воскрешении Иисуса Христа.

Великий пост по церковным канонам нельзя есть мясо, молоко, яйца, сыр, сметану, творог, животное масло, сдобный хлеб и выпечку и т.п., допускается употребление растительного масла и рыбы. Послабление сделано для трех дней: Благовещения (7 апреля), Лазаревой субботы и Вербного воскресенья (последние дни шестой недели поста). Не соблюдать ограничения поста могут больные, дети, беременные и кормящие женщины.