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В честь праздника 8 марта женщинам-водителям вручались цветы и поздравительные открытки

11.03.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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В честь праздника 8 марта женщинам-водителям вручались цветы и поздравительные открытки

В рамках республиканских мероприятий » Берегите детей!» сотрудники ГАИ Шарковщинского РОВД провели профилактическую акцию «Дети- цветы жизни!». Участникам дорожного движения разъяснялись цели и задачи проводимых мероприятий, акцентировалось внимание на профилактике детского дорожно- транспортного травматизма, использовании детских специальных удерживающих устройств, движении вблизи учебных заведений и правилах проезда и перехода на пешеходных переходах! В честь праздника 8 марта женщинам- водителям вручались цветы и поздравительные открытки, а также пожелания безопасной дороги и весеннего настроения!

В честь праздника 8 марта женщинам-водителям вручались цветы и поздравительные открытки В честь праздника 8 марта женщинам-водителям вручались цветы и поздравительные открытки В честь праздника 8 марта женщинам-водителям вручались цветы и поздравительные открытки В честь праздника 8 марта женщинам-водителям вручались цветы и поздравительные открытки

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