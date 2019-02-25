ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Внимание пропал человек!!!

11.03.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Внимание пропал человек!!!

Шарковщинским РОВД устанавливается местонахождение гражданина Тимофеева Федора Юрьевича, 26.06.1977 г.р., уроженец деревни Великое село, раньше проживал по адресу: ул. Центральная,д. 5, Великое село Шарковщинского района, который 04.03.2019 года около 17.30 часов ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы: на вид 45-50 лет; рост около 175; среднего телосложения; волос темно-русый средней длины, прямой;лицо круглое; брови дугообразные; глаза голубые. Был одет: кепка с козырьком коричневого цвета, куртка коричневого цвета, джинсы темного цвета, майка камуфлированного цвета зеленая, ботинки черного цвета.

Звонить по номеру: 102 либо (8033) 381-34-33.

Comments are closed.

« Местный благотворительный фонд «Дать Надежду»
В честь праздника 8 марта женщинам-водителям вручались цветы и поздравительные открытки »
Новости дня
Новости разные
 
У православных христиан начался Великий пост
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика