Внимание пропал человек!!!

Шарковщинским РОВД устанавливается местонахождение гражданина Тимофеева Федора Юрьевича, 26.06.1977 г.р., уроженец деревни Великое село, раньше проживал по адресу: ул. Центральная,д. 5, Великое село Шарковщинского района, который 04.03.2019 года около 17.30 часов ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы: на вид 45-50 лет; рост около 175; среднего телосложения; волос темно-русый средней длины, прямой;лицо круглое; брови дугообразные; глаза голубые. Был одет: кепка с козырьком коричневого цвета, куртка коричневого цвета, джинсы темного цвета, майка камуфлированного цвета зеленая, ботинки черного цвета.

Звонить по номеру: 102 либо (8033) 381-34-33.