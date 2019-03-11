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Местный благотворительный фонд «Дать Надежду»

11.03.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Местный благотворительный фонд «Дать Надежду»

Местный благотворительный фонд «Дать Надежду» одним из основным направлением своей благотворительной деятельности считает следующие направления:

  1. помощь многодетным семьям.
  2. адресная помощь нуждающимся.
  3. помощь больным детям в лечении и реабилитации.

С момента начала работы фонда мы по мере возможности пытаемся оказать материальную и иную помощь обращающимся к нам гражданам. Эти все действия можем осуществлять только при поддержке неравнодушных людей, надеемся, что и вы поможете нам в нашей благотворительной деятельности.

Данную помощь Вы при желании можете оказать путём доведения до подчинённых Вам сотрудников, государственных и иных форм собственности учреждений и предприятий информацию о сборе денежных средств и возможности с их стороны оказать нам содействие в оказании помощи нуждающимся гражданам.

Оказать нам помощь возможно коллективным сбором денежных средств и переводом на наш расчётный счёт Р/С BY74POIS301500469541019330Q1 в ОАО «Паритетбанк» г.Минск получатель — Фонд «Дать Надежду» УНП № 790613339 Код Банка POISBY2X, либо в индивидуальном порядке или коллективом через:

  1. платёжную систему ЕРИП (номер услуги 7449356).
  2. пожертвованием по банковским картам через систему электронных платежей bePaid на нашем сайте https://d-n-bobruisk.by .

Обращаем Ваше внимание на то, что пожертвование по банковским картам возможно будет произвести только при подключённой у Вас услуге 3-D Secure.

Также Вы можете совершить телефонный звонок на нашу Благотворительную линию со стационарного телефона по номеру 8 902 2150101 (стоимость пожертвования 3 рубля), данная услуга доступна со стационарного телефона.

Надеемся, что Вы со своей стороны не останетесь безучастными к нашей благотворительной деятельности и окажете помощь.

При любом вашем решении просим сообщить нам по адресу: 213827 г. Бобруйск, абонентский ящик № 82 или на E-mail: d.n.bobruisk@mail.ru

В. СЕМЕНЧУКОВ, директор фонда «Дать Надежду»

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