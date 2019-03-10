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Лукашенко решил, что строительство в Минске пора «сворачивать». Рассказываем, что это значит

11.03.2019 12:11 — Разное | KYKY  
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Сегодня, 11 марта, Лукашенко принял c докладом Анатолия Сивака, председателя Мингорисполкома, пишет «БелТА». Президент заострил внимание на том, что строительство в Минске постепенно сойдет на нет, но увеличится в городах-спутниках.

Во время встречи они обсуждали строительство. «Потихоньку, насколько это получится, будем сворачивать строительство в Минске и выносить его в города-спутники», – заявил Лукашенко. Его аргумент – он не хочет, чтобы Беларусь повторила «печальную» историю Киева, Питера или Москвы. Ведь в Минске и так живет более 20% страны: он привлекает беларусов, потому что там больше шансов найти работу. Дальше так нельзя. 

По этой причине в городах-спутниках должны создавать новые рабочие места. Так беларусы меньше будут переезжать, чтобы трудоустроиться. «Около 1,5 тысяч, может, уже и 2 тысячи очередников хотят строиться в Смолевичах», – подчеркнул Лукашенко. 

По мнению президента, важный фактор – цена строительства. Он отметил, что в Минске уже строили жилью с ограниченной прибылью в 5%. С его слов, прекрасно получилось. Он предложил изучить этот опыт, чтобы покончить с «жуликами, которые шкуру дерут с людей». Более того, жуликам Лукашенко посоветовал больше не лезть в карман людям. 

Говоря о взлетно-посадочной полосе Национального аэропорта, он дал указание привести ее в рабочее состояние к апрелю-маю. А между Минском и аэропортом – обеспечить транспортную связь. «Мы должны были запустить туда электричку. Надо в этом году, максимум в будущем, реализовать эту идею», – подытожил президент.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 11 марта, Лукашенко принял c докладом Анатолия Сивака, председателя Мингорисполкома, пишет «БелТА». Президент заострил внимание на том, что строительство в...
 
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