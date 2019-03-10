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Японский монах-буддист стал первым визажистом «в сане». Почитайте его историю

11.03.2019 11:42 — Разное | KYKY  
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Кодо Ниcимура – первый монах-буддист в японском монастыре, который стал визажистом, пишет BCC. Он ведет двойную жизнь: СМИ называют его «буддистским монахом днем – мейкапером ночью». Кодо сталкивается с гомофобией со стороны других монахов, но считает, что всему виной невежество, а не религия.



Русалка или принцесса

Ниcимура закончил религиозное обучение в 2015. Он рассказывает, что после того, как принимаешь сан, старая личность «растворяется». Человек становится только монахом, строго выполняет предписанные этому статусу обязательства и ведет аскетичный образ жизни. Но Кодо сделал другой выбор. 


Он – сын монаха. Его детство прошло в храме, но даже тогда она было нестандартным: ему разрешали играть в «девчачьи» игры, одеваться, как русалка или принцесса. Семья не заставляла его идти по своим стопам: она поощряла его к тому, чтобы он шел своим путем, пишет T Singapore. 

«Прийти в себя»



Ниcимура окончил среднюю школу и переехал в Нью-Йорк, когда ему было 18 лет. «Я хотел учиться в США, потому что чувствовал: моя уникальность может стать еще больше», – подчеркивает он. Изучая изобразительное искусство в Школе дизайна Парсонса, Ниcимура «пришел в себя». Это привело его к самопознанию: долго время он боролся со своей идентичностью, но позже решил отказаться от ярлыков. Сегодня он определяет себя как «Кодро – особый пол, наделенный дополнительными возможностями».


«Нейлон», «Жизнь и стиль» и «Мисс Вселенная»

Случайно попав на фотосесcию с косметичкой, он помог модели нанести макияж и понравился фотографу. Так он попал в школу макияжа. В 22 года он начал работать полноценным визажистом, и это принесло плоды: его работы публиковали в журналах «Нейлон» и «Жизнь и стиль». Кроме того, однажды его клиентками стали участницы конкурса «Мисс Вселенная». 

Макияж – база буддизма

«Я верю, что макияж – это один из инструментов, которые могут делать счастливым, а когда ты счастлив, быть добрым с другими гораздо проще», – заверяет он. Сегодня Кодо работает в индустрии моды в качестве талантливого и успешного визажиста, работает на показах, а также абсолютно бесплатно делится своим опытом, преподавая уроки.


«Самое главное для меня – быть счастливым и делиться своим счастьем. Пока я делаю то, что считаю правильным, учитывая опыт моих наставников и свой собственный, я достигаю базовые учения буддизма: жить счастливо в гармонии с другими», – подытоживает он.

 
 
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Кодо Ниcимура – первый монах-буддист в японском монастыре, который стал визажистом, пишет BCC. Он ведет двойную жизнь: СМИ называют его «буддистским монахом днем –...
 
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