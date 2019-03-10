ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый опрос: Тимошенко потеснила Порошенко

11.03.2019 12:34 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
А лидирует по-прежнему Зеленский.

В президентском рейтинге в Украине лидером по-прежнему остается шоумен Владимир Зеленский, а вот нынешнего президента Петра Порошенко подвинула на третью позицию лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».


Зеленского готовы поддержать на предстоящих выборах 24,7% избирателей, среди тех, кто уже определился и намерен голосовать. За Тимошенко будут голосовать 18,3% респондентов, а за Порошенко — 16,8%.

На четвертой позиции в рейтинге оказался лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко (10,3%). Далее следуют Юрий Бойко (9,9%), Олег Ляшко (5,7%). Остальные кандидаты в президенты не получают поддержки более 5% избирателей.



Однако по мнению большинства опрошенных, следующим президентом Украины станет Порошенко. Так считают 22,0% респондентов. 20,4% заявили, что президентом будет Тимошенко и 17,5% опрошенных назвали  будущим главой государства Зеленского.

Напомним, что по данным последнего соцопроса, проведенного группой «Рейтинг», Владимира Зеленского поддерживали 25,1% граждан. Второе место в рейтинге делили между собой Порошенко и Тимошенко — 16,6% и 16,2% соответственно.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А лидирует по-прежнему Зеленский.
 
Новости дня
Новости разные
 
Убийство в шалаше и концы в воду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика