Убийство в шалаше и концы в воду









Как сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего ранее судимого уроженца Тульской области, не имеющего определенного места жительства, и 25-летнего гражданина Беларуси.





Следственными органами они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).





По версии следствия, 8 июля 2017 года обвиняемые вместе со своим знакомым распивали спиртные напитки в самодельном шалаше недалеко от дома №10 по 2-му Рощинскому проезду. В результате возникшей на почве злоупотребления алкоголем ссоры, обвиняемые совершили убийство собутыльника, нанеся ему множественные удары топором и молотком.





В результате, от полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. В дальнейшем сообщники оттащили тело убитого к реке Чура и сбросили в воду. Через два дня они были задержаны в ходе оперативных мероприятий.









Уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет.



