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Убийство в шалаше и концы в воду

11.03.2019 12:30 — Разное | Партизан  
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В Московском городском суде готовится к рассмотрению уголовное дело по обвинению белоруса и его российского подельника в жестком убийстве.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении  37-летнего ранее судимого уроженца Тульской области, не имеющего определенного места жительства, и 25-летнего гражданина Беларуси. 

Следственными органами они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, 8 июля 2017 года обвиняемые вместе со своим знакомым распивали спиртные напитки в самодельном шалаше недалеко от дома №10 по 2-му Рощинскому проезду. В результате возникшей на почве злоупотребления алкоголем ссоры, обвиняемые совершили убийство собутыльника, нанеся ему множественные удары топором и молотком. 

В результате, от полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. В дальнейшем сообщники оттащили тело убитого к реке Чура и сбросили в воду. Через два дня они были задержаны в ходе оперативных мероприятий.


Уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей. Им грозит наказание  в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет.


 
 
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В Московском городском суде готовится к рассмотрению уголовное дело по обвинению белоруса и его российского подельника в жестком убийстве.
 
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